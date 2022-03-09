Chính thức: Một đối tượng đã khai hành vi khiến sao nữ Chiếc Lá Bay rơi xuống sông, nguyên nhân cái chết được sáng tỏ

Sao quốc tế 09/03/2022 08:37

Một đối tượng có mặt trên tàu mới đây đã chính thức thừa nhận hành vi khiến nữ diễn viên Tangmo Nida rơi xuống sông, cảnh sát cho rằng đây chỉ là sơ suất làm chết người chứ không phải cố ý giết người như nhiều nghi vấn trước đó.

 

Trang Thairath đưa tin, trong  cuộc họp báo tối ngày 8/3, Thiếu tướng Udorn Yomcharoen - Phó Chính ủy Cảnh sát tỉnh Khu vực 1 (Thái Lan) đã đưa ra những thông tin mới nhất về vụ nữ diễn viên Nida "Tangmo" Patcharaveerapong rơi xuống sông tử vong. 

Theo đó, trong quá trình thẩm vấn, nhân vật Phaiboon "Robert" Trikanjananun (còn gọi là Robert) - người bạn có mặt trên du thuyền cùng nữ diễn viên - đã thừa thừa nhận bản thân chính là nguyên nhân khiến Tangmo rơi xuống sông. Người này cho biết dù chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về điều khiển tàu, tuy nhiên, anh vẫn muốn cầm lái thử. 

Chính thức: Một đối tượng đã khai hành vi khiến sao nữ Chiếc Lá Bay rơi xuống sông, nguyên nhân cái chết được sáng tỏ - Ảnh 1
Đối tượng Robert (Ảnh: Thairath)

Robert đã điều khiển vận tốc của tàu tăng đột ngột lên 8 hải lý (14,8 km)/giờ, dẫn đến tàu bị giật và rung lắc. Đây là thời điểm nữ diễn viên Tangmo vừa đi vệ sinh xong và chuẩn bị đứng dậy từ phía bên trái đuôi con tàu khiến cô bị trượt chân ngã xuống khỏi thuyền.

Tướng Udorn thông tin, khi tiến hành khám xét nhà của đối tượng khác tên Job, cảnh sát tìm thấy đồ uống có cồn. Các nhà điều tra tin rằng, đây chính là loại rượu mà Tangmo và nhóm bạn uống trước khi xảy ra vụ rơi xuống sông.

Trong quá trình lấy lời khai, 5 người trên tàu đã thừa nhận uống rượu vào tối 24/2. Tuy nhiên, do sợ hãi bị truy cứu việc lái tàu trong tình trạng say rượu, nhóm bạn đã vứt ly rượu xuống sông, cố gắng tiêu hủy các bằng chứng liên quan và cùng thống nhất lời khai nếu bị thẩm vấn. Cả 5 người cũng đã được xét nghiệm ma túy và đều nhận kết quả âm tính. 

Chính thức: Một đối tượng đã khai hành vi khiến sao nữ Chiếc Lá Bay rơi xuống sông, nguyên nhân cái chết được sáng tỏ - Ảnh 2
Cảnh sát cho rằng,nữ diễn viên Tangmo rơi xuống sông tử vong là sơ suất gây chết người, không phải giết người.

Hiện tại, cảnh sát phải đợi khoảng 1 tuần nữa để có thêm kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân có vết cắt sâu trên đùi trái Tangmo rằng liệu những vết thương trên cơ thể Tangmo có trước hay sau khi tử nạn.

Trong khi đó, Tướng Yingyos Thepjamnong, phát ngôn viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, tuyên bố, từ các bằng chứng và lời khai nhân chứng tại hiện trường, có thể kết luận đây là một vụ sơ suất gây chết người, không phải giết người.

Được biết, trong quá trình điều tra vụ sao nữ “Chiếc lá cuốn bay” rơi xuống sông tử vong, các điều tra viên thẩm vấn tổng cộng 77 nhân chứng, xem xét 60 camera giám sát và khoảng 20 video clip, bao gồm cả hữu ích và không liên quan đến vụ việc. 

 

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Từ khóa:   Tangmo Nida nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay chiếc lá cuốn bay

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