Dân tình xôn xao với thông tin Jang Ki Yong nhập ngũ, tiết lộ Song Hye Kyo từng đến thăm

Ngày 10/3 mới đây, Chan Yeol (thành viên EXO), nam diễn viên Jang Ki Yong và Hyo Jin (ONF) đã xuất hiện trong một chương trình với tư cách những người lính đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong chương trình, nam diễn viên Jang Ki Yong có chia sẻ về cảm xúc liên quan tới bộ phim "Now, We're Breaking Up" anh đóng chung với đàn chị Song Hye Kyo kết thúc cách đây vài tháng. Sau khi bộ phim quay xong, Jang Ki Yong cũng lập tức nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Khi được MC hỏi có nhớ đàn chị Song Hye Kyo không, Jang Ki Yong chia sẻ: "Đầu tiên, tôi kết thúc cảnh quay cuối khoảng 4 ngày trước khi nhập ngũ. Tôi đã xem những gì bản thân diễn trên tivi sau khi nhập ngũ khoảng một tháng... khá là lúng túng khi xem... đây có phải mình không? Tôi có cảm giác như vậy. Thật tuyệt vời, đó là một kỷ niệm vui và thú vị khi xem bộ phim cùng các đồng đội".

Từ trái sang: Hyojin (ONF), nam diễn viên Jang Ki Yong và Chanyeol (thành viên EXO)

Đặc biệt, khi được hỏi liệu Song Hye Kyo đã từng đến thăm hay chưa, Jang Ki Yong nói: "Tiền bối đã đến thăm tôi cùng với các thành viên của đoàn. Chuyến thăm tuyệt vời ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi".

Có thể thấy nữ diễn viên Song Hye Kyo và 'người tình trẻ' Jang Ki Yong có mối quan hệ khá thân thiết. Netizen Hàn đang rất chú ý và thảo luận sôi nổi về vấn đề này

Theo Chosun

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