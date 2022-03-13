Phạm Băng Băng gặp lại đạo diễn Kang Jae Kyu kể từ 10 năm sau bộ phim Chặng đường tôi đi

Vào ngày 13, nữ minh tinh Phạm Băng Băng đăng một bức ảnh chụp cùng đạo diễn Kang Jae Kyu trên Instagram. Cả hai đang khoác tay lên vai nhau.

Phạm Băng Băng nói: “Đã 10 năm trôi qua kể từ bộ phim Chặng đường tôi đi (My Way). Anh ấy không thay đổi chút nào. Thật vui khi được nói chuyện và làm việc cùng nhau. "

“Thật tốt khi được uống một ly với anh ấy,” nữ diễn viên nói. "Chúng tôi đã uống ba chai rượu vang đỏ đêm qua."

Hai người gặp nhau vào năm 2011 qua bộ phim Chặng đường tôi đi. Đây là một bộ phim đa văn hóa Hàn-Trung-Nhật của đạo diễn Kang Jae Kyu. Phạm Băng Băng cũng từng làm việc với Jang Dong Gun và Odagirizo.

Được biết, Phạm Băng Băng trước đó đã thông báo sẽ xuất hiện trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Bộ phim truyền hình mới của JTBC 'Insider' do Moon Man Se viết kịch bản, Min Yeon Hong đạo diễn. Sau loạt ồn ào trốn thuế năm 2018, “Insider” là một trong những tác phẩm hiếm hoi đánh dấu sự trở lại của nữ minh tinh Hoa ngữ.

Phạm Băng Băng đã bí mật đến thăm Hàn Quốc vào đầu năm nay. Dù chưa chính thức lên tiếng sẽ diễn vai gì trong tác phẩm Insider, nhưng một vài bức ảnh mới đây tại trường quay của Phạm Băng Băng tại xứ sở kim chi đã được ghi lại.

Theo Dispatch

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-bang-bang-gap-lai-dao-dien-kang-jae-kyu-ke-tu-10-nam-sau-bo-phim-chang-duong-toi-di-455417.html