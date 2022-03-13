Park Seo Joon sang trời Âu, hớp hồn chị em bằng vẻ ngoài điển trai ấm áp

Sao quốc tế 13/03/2022 12:55

Sáng 13/3, Park Seo Joon đã đăng một bức ảnh trên tài khoản Instagram của mình.

Trong ảnh, Park Seo Joon đang tạo dáng với lâu đài và dòng sông ở Budapest, Hungary. Hình ảnh điển trai cùng nụ cười ấm áp của nam diễn viên khiến bao chị em 'rung động'.

Park Seo Joon sang trời Âu, hớp hồn chị em bằng vẻ ngoài điển trai ấm áp - Ảnh 1

Được biết, Park Seo Joon đã lên đường sang Hungary vào ngày 3/3 để quay bộ phim 'Dream'. Do tình hình sức khoẻ buộc phải cách ly nên Park Seo Joon là một trong những thành viên cuối cùng gia nhập đoàn phim ở Hungary.

“Dream” là tác phẩm do nam tài tử Lee Byung Hun đảm nhận vai trò đạo diễn. Phim kể về câu chuyện của một nhóm người cố gắng tham gia Homeless World Cup, một sự kiện bóng đá quốc tế thường niên. Trong đó, Park Seo Joon đóng vai Yoon Hong Dae, người dẫn dắt của nhóm. Anh vốn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng không may phải chịu kỷ luật sau khi gây ra một sự cố tai hại. Bất đắc dĩ trở thành huấn luyện viên bóng đá nhưng theo thời gian, anh dần trở thành một thủ lĩnh thực thụ, luôn tin tưởng và đối xử chân thành với đồng đội. 

Còn nữ ca sĩ IU vào vai Lee So Min, một đạo diễn sản xuất, người luôn mơ ước gặt hái thành công bằng bộ phim tài liệu về đội bóng của Hong Dae. Lee Hyun Woo cũng sẽ xuất hiện trong phim với tư cách là một trong những cầu thủ bóng đá.

Park Seo Joon sang trời Âu, hớp hồn chị em bằng vẻ ngoài điển trai ấm áp - Ảnh 2

Phim dự kiến khởi chiếu trong năm 2022.

Theo Chosun

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