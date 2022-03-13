Taeyeon bùng nổ visual, khoe khéo bờ vai thon thả cùng nhan sắc chuẩn 'nữ thần idol' gen 2 huyền thoại

Mới đây, Taeyeon của nhóm nhạc huyền thoại SNSD đã đăng một số bức ảnh trên Instagram của mình với caption, "Tiếp nối một ngày thứ Bảy tuyệt vời."

Trong bức ảnh đầu tiên, Taeyeon đội một chiếc mũ nồi và tỏa ra một sức hút bí ẩn khó tả.

Taeyeon cũng khoe dáng quyến rũ cùng bờ vai thon trong chiếc áo đen lệch vai. Ngoài ra, làn da trắng sứ như búp bê của nàng idol gen 2 thu hút sự chú ý của fan hâm mộ.

Người hâm mộ đã rất nhiều bình luận khen ngợi như "Vẻ đẹp của Taeyeon thực sự quá vô thực", "Nữ hoàng của vẻ đẹp hoàn hảo" và "Thật đau tim".

Được biết, Taeyeon sẽ xuất hiện với tư cách là thành viên cố định trong chương trình 'Amazing Saturday' của tvN và làm MC trên 'Queendom 2' của Mnet, dự kiến ​​phát sóng vào ngày 31/3.

Theo Dispatch

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