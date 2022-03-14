Jisoo (BLACKPINK) rạng rỡ trong bộ ảnh mới, khoe visual 'tươi hết nấc' khiến fan 'rụng tim'

Mới đây, cô nàng chị cả của BLACKPINK đã đăng một vài tấm ảnh lên Instagram khiến fan thích thú.

Trong các bức ảnh, Jisoo đang tạo dáng cực dễ thương với mái tóc dài được tết hai bên.

Cô nàng diện trang phục cá tính toàn màu tím. Kể cả nền chụp hình lẫn phụ kiện cũng màu tím. Fan thích thú trước vẻ đẹp rạng ngời và đáng yêu của nàng idol.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận thể hiện phản ứng tích cực như "Đáng yêu quá", "Xinh quá đi", "Khi nhìn Jisoo, tôi cảm thấy hạnh phúc như bầu trời sáng bừng".



Gần đây, Jisoo đã xuất hiện bộ phim Snowdrop của JTBC, kết thúc vào tháng Giêng. Jisoo đã trở về Hàn Quốc sau khi tham dự Tuần lễ thời trang Paris và đang chuẩn bị cho sự trở lại cùng BLACKPINK.

Theo Maeil Business News

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jisoo-blackpink-rang-ro-trong-bo-anh-moi-khoe-visual-tuoi-het-nac-khien-fan-rung-tim-455624.html