2 năm hậu scandal bắt nạt, cựu trưởng nhóm AOA Jimin tươi tắn, khoe khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè

Mới đây, Jimin đã đăng vài bức ảnh lên Instagram, khoe chuyến đi chơi của mình cùng bạn bè.
- Irene, Joy và Yeri xác nhận dương tính với COVID-19, tạm hoãn concert của Red Velvet sắp tới
- Chờ phim mỏi mòn, người xem liền lật lại profile cực đỉnh của chàng nam phụ đáng yêu trong Hẹn hò chốn công sở
Cô nàng đăng ảnh với caption "Seoul thật xinh đẹp". Trong ảnh, Jimin diện trang phục màu đỏ rực rỡ. Dù không lộ mặt, fan vẫn cảm nhận được vẻ mặt tươi tắn, biểu cảm rạng rỡ của cô nàng.
Jimin còn tạo dáng tinh nghịch với các dụng cụ tập thể dục trong công viên.
Cô nàng còn khoe ảnh cùng hai người bạn nam của mình.
Được biết, Jimin rời AOA vào năm 2020 sau sự cố bắt nạt thành viên Mina cùng nhóm và ngừng hoạt động trong làng giải trí. Tuy nhiên thời gian gần đây, fan hâm mộ đã dần đứng trên lập trường của cô nàng và cho rằng sự cố này do Mina vu khống, không phải là bắt nạt.
Theo StarNews