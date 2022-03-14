Han So Hee thắng giải thưởng lớn, thú nhận không biết điểm hấp dẫn của mình là gì

Mới đây Han So Hee đã có cuộc phỏng vấn với tờ StarNews cho chuyên mục "Những diễn viên nữ ở độ tuổi 20 đáng được mong chờ nhất".

Nữ diễn viên chia sẻ:

"Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi khán giả chào đón tôi thông qua các vai diễn chứ không vì tôi là Han So Hee".

Khi được hỏi điểm quyến rũ và thu hút nhất của mình là gì, Han So Hee trả lời: "Tôi thực sự không biết mình quyến rũ ở điểm nào hay đâu là hình ảnh đẹp nhất của tôi. Ngược lại, khi 1 năm trôi qua thì lại càng khó hơn".

Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn khẳng định sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và cố gắng như hiện tại để không phụ sự kỳ vọng của khán giả dành cho mình.

Han So Hee còn từng là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật. Cô từng đăng tải vài bức tranh nghệ thuật lên SNS và được đánh giá cao. Khi được hỏi về việc có tham gia lĩnh vực khác ngoài diễn xuất không, Han So Hee chia sẻ: "Tôi luôn cảm ơn những người yêu thích và chờ đợi những bức tranh của tôi. Mặc dù đây có thể là cơ hội tốt để tôi phát triển mảng nghệ thuật này, nhưng tôi vẫn muốn tập trung hơn vào các hoạt động diễn xuất với tư cách là một diễn viên."

Han So Hee là người chiến thắng giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Nghệ sĩ châu Á năm 2021. Cô được công nhận là diễn viên chăm chỉ trong suốt 5 năm hoạt động nghệ thuật, không ngừng nỗ lực và miệt mài để chứng minh khả năng ở làng diễn xuất khắc nghiệt của Hàn Quốc.

Được biết, bộ phim mới "Sounhtrack #1" do Han So Hee và Park Hyung Sik thủ vai chính sẽ lên sóng tập đầu tiên vào ngày 23/3 tới đây.

Theo StarNews

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