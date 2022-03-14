Nữ diễn viên Moon Geun Young khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng trước thông tin sức khỏe của cô đã tốt hơn.

Vào ngày 14, Moon Geun Young đã đăng tải một số hình ảnh lên tài khoản Instagram của mình.

Đặc biệt, trong bức ảnh của diễn viên Moon Geun Young, cư dân mạng đặc biệt chú ý đến vết sẹo dọc cánh tay của cô.

Năm 2017, Moon Geun Young thông báo bị hội chứng khoang cấp tính (Căn bệnh gây chấn thương do mô mềm sưng, tụ máu, thường xuất hiện ở khu vực chân, tay). Căn bệnh này đã khiến cô phải trải qua tới bốn ca phẫu thuật, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ vậy, căn bệnh từng khiến cô tăng cân mất kiểm soát.

Loạt ảnh mới cũng cho thấy diện mạo của Moon Geun Young ở tuổi ngoài 30. Cô trở nên già dặn hơn, vóc dáng mập mạp hơn trước.

Moon Geun Young gần đây đã ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý mới Cree Entertainment. Ở tuổi 35, cô đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội mới, sau thời gian sự nghiệp trầm lắng vì bệnh tật.

Moon Geun Young ghi dấu ấn qua các phim Trái tim mùa thu, Cô dâu 15 tuổi, Vũ điệu Samba, Họa sĩ gió... Gia nhập làng giải trí khi còn rất nhỏ, cô gái có đôi mắt to tròn gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả với lối diễn xuất chân thực, nhiều cảm xúc.

Theo Dispatch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moon-geun-young-de-lo-seo-phau-thuat-doc-tren-canh-tay-dang-phuc-hoi-suc-khoe-hau-mac-benh-hiem-gap-455628.html