Jennie (BLACKPINK) và chiếc túi "đựng cả thế giới" mỗi khi sang nước ngoài

Sao quốc tế 15/03/2022 07:30

Dù là đại sứ của những thương hiệu 'chanh xả', cô nàng Jennie của BLACKPINK vẫn có chiếc túi ưa thích vô cùng giản dị. Cô nàng luôn sử dụng chiếc túi này để đựng mọi thứ mỗi khi ra nước ngoài.

Đây là chiếc túi "Quilted Oversized Shoulder Bag in Off-White" của COS với giá 99$ (~2,2 triệu VNĐ) mà Jennie cực kỳ yêu thích trong thời gian gần đây, thường được sử dụng mỗi khi ra nước ngoài.

Jennie (BLACKPINK) và chiếc túi 'đựng cả thế giới' mỗi khi sang nước ngoài - Ảnh 1
Jennie (BLACKPINK) và chiếc túi 'đựng cả thế giới' mỗi khi sang nước ngoài - Ảnh 2
Jennie (BLACKPINK) và chiếc túi 'đựng cả thế giới' mỗi khi sang nước ngoài - Ảnh 3
Jennie (BLACKPINK) và chiếc túi 'đựng cả thế giới' mỗi khi sang nước ngoài - Ảnh 4
Jennie (BLACKPINK) và chiếc túi 'đựng cả thế giới' mỗi khi sang nước ngoài - Ảnh 5
Jennie (BLACKPINK) và chiếc túi 'đựng cả thế giới' mỗi khi sang nước ngoài - Ảnh 6

Khi phát hiện ra chiếc túi yêu thích của idol, fan nhanh chóng tìm thông tin và địa chỉ mua túi. Sức ảnh hưởng của cô nàng cũng khiến chiếc túi sold-out ngay lập tức.

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