Jennie (BLACKPINK) và chiếc túi "đựng cả thế giới" mỗi khi sang nước ngoài

Dù là đại sứ của những thương hiệu 'chanh xả', cô nàng Jennie của BLACKPINK vẫn có chiếc túi ưa thích vô cùng giản dị. Cô nàng luôn sử dụng chiếc túi này để đựng mọi thứ mỗi khi ra nước ngoài.

Đây là chiếc túi "Quilted Oversized Shoulder Bag in Off-White" của COS với giá 99$ (~2,2 triệu VNĐ) mà Jennie cực kỳ yêu thích trong thời gian gần đây, thường được sử dụng mỗi khi ra nước ngoài.

Khi phát hiện ra chiếc túi yêu thích của idol, fan nhanh chóng tìm thông tin và địa chỉ mua túi. Sức ảnh hưởng của cô nàng cũng khiến chiếc túi sold-out ngay lập tức.

Irene, Joy và Yeri xác nhận dương tính với COVID-19, tạm hoãn concert của Red Velvet sắp tới SM Entertainment thông báo 3 thành viên của Red Velvet hiện đang dương tính với COVID-19, tuy không có triệu chứng gì đặc biệt nhưng concert sắp tới phải tạm hoãn lại.

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