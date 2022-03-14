Trước tin đồn vợ cũ Song Hye Kyo hẹn hò cùng 'tình trẻ', Song Joong Ki bình thản đi ăn cùng bạn bè, tiết lộ khoảnh khắc đời thường gây sốt cõi mạng

Mới đây, Song Joong Ki đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram của mình.
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Trong bức ảnh được đăng tải, Song Joong Ki đang dùng bữa tại một nhà hàng. Đặc biệt, vẻ ngoài điển trai của anh chàng vẫn nổi bật ngay cả khi diện trang phục thoải mái và đội mũ lưỡi trai.
Trước tin đồn vợ cũ đi thăm 'tình trẻ' trong quân ngũ, Song Joong Ki có vẻ vẫn bình thản, thoải mái.
Được biết, bộ phim truyền hình Netflix Vincenzo phát hành vào 2021 đã tạo nên cơn sốt và được khán giả trên toàn thế giới yêu thích. Thậm chí, phim được đánh giá có lượng người xem đông và mở rộng hơn cả “bom tấn” Hậu duệ mặt trời.
Nói về thành công này, Song Joong Ki cho biết: “Tôi luôn mong chờ về tỉ suất người xem và phản ứng của khán giả. Thành công của Hậu duệ mặt trời và Vincenzo thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi”. Nam diễn viên hiện đang ghi hình cho bộ phim truyền hình mới của JTBC Cậu út nhà tài phiệt (The Youngest Son of a Conglomerate).
Theo StarNews