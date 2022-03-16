Minh tinh Gia đình là số 1 Hwang Jung Eum sinh con trai thứ hai

Sao quốc tế 16/03/2022 09:37

Người hâm mộ đã gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến mẹ con nữ diễn viên Hwang Jung Eum.

Công ty quản lý C-JeS Entertainment thông báo: “Nữ diễn viên Hwang Jung Eum đã sinh con trai thứ hai vào sáng ngày 16/3. Hiện tại, cả mẹ và con đều khỏe mạnh.”

Minh tinh Gia đình là số 1 Hwang Jung Eum sinh con trai thứ hai - Ảnh 1

Hwang Jung Eum kết hôn với Lee Young Don, một doanh nhân xuất thân từ cựu vận động viên golf chuyên nghiệp vào năm 2016 và có con trai đầu lòng. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2020, có thông tin cho rằng cả hai đã đệ đơn lên tòa án xin hòa giải ly hôn sau 4 năm chung sống. Người hâm mộ không khỏi tiếc nuối bởi trước đó, Jung Eum có cuộc sống như mơ bên chồng doanh nhân. Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian, cả hai cho biết họ đã vượt qua khủng hoảng và tiếp tục đón thêm một cậu con trai. Ngay khi tin tức nổ ra, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh đi du lịch với chồng và con trai. Phía công ty cho biết: “Hwang Jung Eum đã thấu hiểu sự khác biệt với chồng trong quá trình ly hôn, và quyết định tiếp tục mối quan hệ sau 1 cuộc nói chuyện sâu sắc".

Minh tinh Gia đình là số 1 Hwang Jung Eum sinh con trai thứ hai - Ảnh 2
Mỹ nhân "Gia đình là số 1" khoe nhan sắc mộc ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Người hâm mộ đồng loạt để lại nhiều lời chúc mừng và hy vọng cuộc hôn nhân của Hwang Jung Eum vẫn mãi viên mãn về sau.

Theo Chosun

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