Tái xuất sau 4 năm, BIGBANG hoàn thành MV mới, ngày fan trông ngóng idol comeback đã gần kề

Nguồn tin từ YG Entertainment xác nhận các thành viên nhóm BIGBANG là G-Dragon, Taeyang, T.O.P và Daesung đã hoàn thành việc quay MV cho bài hát mới.

Nhóm BIGBANG đã hoàn thành việc thu âm ca khúc mới và quay xong MV cho ca khúc chủ đề, hoàn thành việc chuẩn bị cho sự trở lại chính thức của họ. Fan rất kỳ vọng vào sự trở lại của BIGBANG sẽ hâm nóng nền âm nhạc K-pop.

YG Entertainment (sau đây gọi tắt là YG) đã thông báo vào ngày 16/3, "Các thành viên Big Bang là G-Dragon, Taeyang, T.O.P và Daesung gần đây đã hoàn thành việc quay video âm nhạc cho bài hát mới của họ." Mặc dù tên bài hát mới hoặc ngày phát hành cụ thể của nhóm vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có vẻ như sự trở lại của BIGBANG sắp diễn ra vì việc quay MV là giai đoạn cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho sự trở lại.

YG cho biết thêm “Quá trình chuẩn bị cho sự trở lại của Big Bang đang diễn ra rất suôn sẻ.

Đây là bài hát mới đầu tiên của BIGBANG trong khoảng 4 năm kể từ đĩa đơn 'Flower Road' phát hành vào tháng 3/2018. Nhóm BIGBANG ra mắt vào năm 2006 và được yêu mến trên toàn cầu sau những bản hit như “Lies”, “Last Farewell”, “Haru Haru”, “Fantastic Baby”, “Bang Bang Bang” và rất nhiều ca khúc nổi tiếng khác. Vào tháng 2/2022, YG Entertainment thông báo về sự trở lại của BIGBANG và thành viên T.O.P đã chia tay công ty, tuy nhiên nam ca sĩ này vẫn tham gia các hoạt động chung của nhóm.

Theo Hankook Ilbo

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