BTS sẽ biểu diễn trên sân khấu tại 'GRAMMY AWARDS', lễ trao giải âm nhạc uy tín nhất Hoa Kỳ, năm thứ ba liên tiếp.

BTS là một trong những nghệ sĩ nằm trong dàn line-up đầu tiên, bên cạnh Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Jack Harlow, Brothers Osborne và Brandi Carlile.

Giải Grammy, hoặc đơn giản là Grammy, là giải thưởng do Viện hàn lâm Thu âm trao tặng để ghi nhận các thành tựu nổi bật trong ngành công nghiệp âm nhạc của Hoa Kỳ.

Viện hàn lâm Thu âm Hoa Kỳ đã công bố danh sách các nghệ sĩ biểu diễn. "BTS đã được đề cử giải thưởng ở hạng mục 'Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất' (Best Pop Duo/Group Performance) cho ca khúc Butter".

Tính cả lần này, BTS đã tham gia lễ trao giải Grammy năm thứ tư liên tiếp.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 4/4 (VN) tại Las Vegas. Lễ trao giải sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới thông qua kênh truyền hình CBS của Mỹ.

Theo Dispatch

Minh tinh Gia đình là số 1 Hwang Jung Eum sinh con trai thứ hai Người hâm mộ đã gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến mẹ con nữ diễn viên Hwang Jung Eum.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chinh-thuc-bts-xac-nhan-bieu-dien-tai-le-trao-giai-grammy-lan-thu-64-456194.html