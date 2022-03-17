Sau BigBang, nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1 lộ hint tái hợp, fan lại bất ngờ 'la ó' vì điều này

Visual lạ lẫm của Park Bom (2NE1) khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên.

Trong những ngày này, khán giả nghe nhạc Hàn Quốc đặc biệt là fan hâm mộ của 2NE1 không ngừng "phát sốt" vì loạt khoảnh khắc mới nhất được các cô gái cập nhật. Trên tài khoản Instagram của CL, Dara, Minzy lần lượt chia sẻ hình ảnh thân thiết bên nhau. Fan còn đùa rằng đây là dấu hiệu thả 'hint' chuẩn bị comeback với đội hình huyền thoại 2NE1 như khi xưa.

Mới đây, "mảnh ghép" còn lại của 2NE1 là Park Bom đăng tải thêm đoạn clip dài hơn 40 giây có sự xuất hiện của đầy đủ các thành viên. Trong video, các thành viên 2NE1 tụ họp ăn uống cùng nhau trong bầu không khí vui vẻ. Có vẻ như CL, Dara, Minzy đã tụ tập để ăn mừng việc phát hành ca khúc mới của Park Bom.

Trong video, fan có thể nghe CL nói rằng, "Chúc mừng cậu đã phát hành bài hát mới" và vỗ tay tán thưởng cùng với các thành viên. Tuy nhiên, trong video, ngoại hình lạ lẫm của Park Bom mới là nhân tố thu hút sự chú ý.

Mặc dù dân tình rất hào hứng khi chứng kiến cảnh các cô gái tụ tập ăn uống nhưng họ không khỏi "khóc thét" vì hiệu ứng chỉnh mặt khiến nhan sắc của giọng ca chính 2NE1 gần như biến dạng.

Được biết, vào chiều ngày 11/3, Park Bom đã chính thức trở lại làng nhạc với ca khúc Flower hợp tác cùng nam ca sĩ Melomance Kim Min Seok. Đây là ca khúc mới được Park Bom phát hành sau gần 1 năm kể từ Do Re Mi Fa Sol cũng vào tháng 3 năm ngoái.

Theo Dispatch

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-bigbang-nhom-nhac-nu-huyen-thoai-2ne1-lo-hint-tai-hop-fan-lai-bat-ngo-la-o-vi-dieu-nay-456343.html