Pachinko là bộ phim hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ. Mặc dù sắp ra mắt nhưng phim đã được chấm điểm cao trên Rotten Tomatoes với 100% điểm tươi tuyệt đối. Số điểm này có được từ 10 bài đánh giá review của giới chuyên môn.

Pachinko xoay quanh một gia đình 4 thế hệ của Hàn Quốc vào thời kỳ thực dân Nhật Bản chiếm đóng trong Thế chiến II. Trong phim, Lee Min Ho đảm nhận vai nam chính, là một thương gia có phong thái quyền lực và sức hút mãnh liệt. Vai Koh Han Su của tài tử này có nhiều cảnh quay lãng mạn tình tứ với bạn diễn nữ Kim Min Ha đóng vai chính Kim Sun Ja. Nhân vật chính Sun Ja cùng gia đình của mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống theo những biến động thời cuộc với nhiều sự mất mát. Mối tình với một thương nhân giàu có đã có vợ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, khiến cô phải lưu vong sang Nhật, bị khinh thường, phân biệt đối xử và phải vật lộn để tồn tại.