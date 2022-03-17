Đẳng cấp chọn phim của Lee Min Ho, chưa ra mắt vẫn được hàng loạt trang báo đánh giá cao

Sao quốc tế 17/03/2022 11:12

Hiện tại bộ phim Pachinko chưa ra mắt chính thức nhưng đã được các chuyên trang đánh giá phim ảnh trên thế giới đánh giá rất cao.

Pachinko là bộ phim hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ. Mặc dù sắp ra mắt nhưng phim đã được chấm điểm cao trên Rotten Tomatoes với 100% điểm tươi tuyệt đối. Số điểm này có được từ 10 bài đánh giá review của giới chuyên môn. 

Đẳng cấp chọn phim của Lee Min Ho, chưa ra mắt vẫn được hàng loạt trang báo đánh giá cao - Ảnh 1

Pachinko xoay quanh một gia đình 4 thế hệ của Hàn Quốc vào thời kỳ thực dân Nhật Bản chiếm đóng trong Thế chiến II. Trong phim, Lee Min Ho đảm nhận vai nam chính, là một thương gia có phong thái quyền lực và sức hút mãnh liệt. Vai Koh Han Su của tài tử này có nhiều cảnh quay lãng mạn tình tứ với bạn diễn nữ Kim Min Ha đóng vai chính Kim Sun Ja. Nhân vật chính Sun Ja cùng gia đình của mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống theo những biến động thời cuộc với nhiều sự mất mát. Mối tình với một thương nhân giàu có đã có vợ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, khiến cô phải lưu vong sang Nhật, bị khinh thường, phân biệt đối xử và phải vật lộn để tồn tại.

Đẳng cấp chọn phim của Lee Min Ho, chưa ra mắt vẫn được hàng loạt trang báo đánh giá cao - Ảnh 2

Su Hue, người chịu trách nhiệm lên kế hoạch, viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất của 'Pachinko', cho biết, "Lee Min Ho đã đặt cược tất cả vào khả năng diễn xuất của anh ấy. Vừa thể hiện chi tiết một cách tinh tế vừa đắm chìm vào dòng chảy của toàn bộ câu chuyện. Lee Min Ho không ngần ngại với những thử thách mới và là một trong những người đã nỗ lực nhiều nhất trong tác phẩm này". Với lời khen này, người hâm mộ càng tò mò về hình ảnh mới của Lee Min Ho  sẽ thể hiện  như thế nào trong tác phẩm Pachinko.

Đẳng cấp chọn phim của Lee Min Ho, chưa ra mắt vẫn được hàng loạt trang báo đánh giá cao - Ảnh 3

Theo New York Times, Pachinko là một câu chuyện tinh tế và ấm áp về hy vọng và ước mơ của những gia đình nhập cư. Phim sẽ được phát hành trên toàn thế giới thông qua Apple TV Plus. Phim gồm tổng cộng 8 tập và sẽ được phát hành vào thứ Sáu hàng tuần. 3 tập đầu tiên sẽ được ra mắt vào ngày 25/3.

Theo Maeil Business News

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