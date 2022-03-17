Đẳng cấp nhan sắc nữ thần của Song Hye Kyo, chỉ với ảnh trắng đen vẫn toát ra vẻ quyền lực

Vẻ đẹp lộng lẫy của nữ diễn viên Song Hye Kyo đã được hé lộ trong bức ảnh mới.

Vào ngày 17/3, Song Hye Kyo đã đăng một bức ảnh cô đang cầm một chiếc túi của một thương hiệu trên story Instagram của mình.

Trong ảnh, Song Hye Kyo để tóc ngắn gọn gàng, mặc áo khoác đen và tạo dáng nhìn vào ống kính với biểu cảm hờ hững. Dù là ảnh trắng đen, nhưng người xem vẫn cảm nhận được sự thu hút của nữ diễn viên.



Được biết, Song Hye Kyo sẽ xuất hiện trong tác phẩm mới của biên kịch 'vàng' Kim Eun Sook - The Glory. Dù sở hữu lượng antifan khá đông nhưng Song Hye Kyo vẫn là cái tên tường thành trong làng mỹ nhân Hàn. Cô nàng luôn được nhiều nhãn hiệu thời trang và tạp chí yêu thích.

Theo DongA Ilbo

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