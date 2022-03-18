'Mợ chảnh' Jun Ji Hyun cắt phăng mái tóc dài 'thương hiệu' vẫn toát ra phong thái quyền lực và giàu có như danh hiệu 'bà trùm bất động sản'

Mới đây, Jun Ji Hyun khiến tất cả khán giả một phen "hú hồn bạt vía" khi quyết định cắt phăng mái tóc thương hiệu gắn liền với mình nhiều năm liền.

Trong một quảng cáo gần đây, người hâm mộ đã sững sờ khi thấy mợ chảnh đã cắt phăng mái tóc dài quyền lực đã làm nên thương hiệu của mình. Nếu mái tóc dài mang đến diện mạo đầy "chất chảnh" thì trong mái tóc ngắn Jun Ji Hyun trông năng động, trẻ trung và khỏe khoắn hơn rất nhiều. Nhưng nhiều người nhận xét “mợ chảnh” vẫn chảnh hơn khi để tóc dài. Gần đây, cô đã khiến truyền thông xứ Hàn xôn xao khi tậu một tòa nhà thương mại ở phường Deungchon, quận Gangseo, Seoul với giá 50,5 tỷ won (~941 tỷ VNĐ) từ Ngân hàng Kookmin.

Tòa nhà 3 tầng với tổng diện tích sàn 5098m² mà “mợ chảnh” mua được xây dựng bởi AM Plus Asset Development, một nhà phát triển bất động sản do Tập đoàn Aekyung và Hiệp hội viện trợ quân sự đồng thành lập. Hiện tại, LG Best Shop, một cửa hàng chuyên bán đồ điện tử của LG, đã ký hợp đồng thuê toàn bộ tòa nhà trong 10 năm với giá 600 triệu won (11,8 tỷ VNĐ) từ tháng 3/2019. Jun Ji Hyun đã hoàn tất việc đăng ký chuyển quyền sở hữu chỉ 3 tuần sau khi ký hợp đồng mua bán vào ngày 4/2/2022. Tại thời điểm mua, do Ngân hàng Shinhan đã thiết lập quyền sở hữu cơ sở hạ tầng tối đa 33,6 tỷ won (120% số tiền cho vay thông thường) tại tòa nhà này, ước tính số tiền mua thực tế là 22,5 tỷ won và số tiền cho vay thế chấp bất động sản là 28 tỷ won.

Vào tháng 9 năm ngoái, Jun Ji Hyun đã bán một tòa nhà thương mại 5 tầng ở phường Nonhyeon, quận Gangnam, Seoul với giá 23,5 tỷ won, cao hơn 14,9 tỷ won so với giá mua năm 2008. Người ta ước tính rằng nữ diễn viên “Vì Sao Đưa Anh Tới” đã tái đầu tư bất động sản bằng số lãi này. Được biết, Jeon Ji Hyun đang sở hữu 4 bất động sản ở Seoul. Nếu không tính căn hộ IPark Samsung ở quận Gangnam thì còn lại là 3 bất động sản thương mại gồm tòa nhà ở phường Deungchon, quận Gangseo, tòa nhà ở phường Ichon, quận Yongsan, và toà nhà ở phường Samsung, quận Gangnam. Hiện tại, ước tính giá trị của 3 bất động sản thương mại mà Jeon Ji Hyun sở hữu lên tới 88,8 tỷ won (~1 nghìn 655 tỷ VNĐ) tính theo giá mua. Jun Ji Hyun sinh năm 1981, là diễn viên, người mẫu Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ sau năm 1997 và ghi dấu ấn với loạt phim như Cô nàng ngổ ngáo, Đội quân siêu trộm, Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại biển xanh... Theo Chosun

Truyền thông Hàn đưa tin: BTS đạt doanh thu 100 tỷ won cho 3 đêm concert tại Seoul Nhóm nhạc BTS đã đạt doanh thu cao ngất ngưởng với buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên tại Seoul sau hai năm rưỡi.

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