'Mợ chảnh' Jun Ji Hyun cắt phăng mái tóc dài 'thương hiệu' vẫn toát ra phong thái quyền lực và giàu có như danh hiệu 'bà trùm bất động sản'

Tòa nhà 3 tầng với tổng diện tích sàn 5098m² mà “mợ chảnh” mua được xây dựng bởi AM Plus Asset Development, một nhà phát triển bất động sản do Tập đoàn Aekyung và Hiệp hội viện trợ quân sự đồng thành lập. Hiện tại, LG Best Shop, một cửa hàng chuyên bán đồ điện tử của LG, đã ký hợp đồng thuê toàn bộ tòa nhà trong 10 năm với giá 600 triệu won (11,8 tỷ VNĐ) từ tháng 3/2019.

Jun Ji Hyun đã hoàn tất việc đăng ký chuyển quyền sở hữu chỉ 3 tuần sau khi ký hợp đồng mua bán vào ngày 4/2/2022. Tại thời điểm mua, do Ngân hàng Shinhan đã thiết lập quyền sở hữu cơ sở hạ tầng tối đa 33,6 tỷ won (120% số tiền cho vay thông thường) tại tòa nhà này, ước tính số tiền mua thực tế là 22,5 tỷ won và số tiền cho vay thế chấp bất động sản là 28 tỷ won.