Mỹ nhân Vườn Sao Băng nhắc về ông xã - Lee Byung Hun: Không ngại tiết lộ điều bất ngờ trong cuộc sống hôn nhân

Nữ diễn viên Lee Min Jung đã chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của cô với người chồng diễn viên Lee Byung Hun.

Lee Min Jung là mỹ nhân xinh đẹp đình đám của màn ảnh Hàn Quốc, nổi lên nhờ vai diễn cô tiểu thư nhà giàu, hôn thê của nam chính trong siêu phẩm đình đám Vườn Sao Băng. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn cùng loạt phim như Trung Tâm Mai Mối, Wonderful Radio, Big, Cunning Single Lady, Come Back Mister... Mỹ nhân Vườn Sao Băng - Lee Min Jung và tài tử Lee Byung Hun là cặp đôi quyền lực, được săn đón nhất nhì của làng giải trí Hàn Quốc. Dù từng trải qua biến cố Lee Byung Hun ngoại tình nhưng lòng bao dung của Lee Min Jung đã giúp hàn gắn mối quan hệ trên bờ đổ vỡ. Chuyện tình cảm, gia đình của cặp đôi là điều công chúng luôn quan tâm.

Trong chương trình giải trí "You Quiz on the Block" của đài tvN, mỹ nhân Vườn Sao Băng đã hé lộ thêm về chuyện tình cảm của mình và ông xã tài tử. Theo như nữ diễn viên tiết lộ, cô và chồng là hai người có tính cách trái ngược nhau: "Khi về chung 1 nhà, chúng ta sẽ phát hiện những điều không thích ở đối phương. So với ông xã, thì tôi khá nóng nảy. Khi đó, anh ấy sẽ kiên nhẫn và dịu dàng với tôi." Nữ diễn viên thổ lộ thêm, "Thậm chí, tôi cũng bị bố mẹ phàn nàn vì tính cách của mình".

Cô cũng miêu tả bản thân là một người hay quên và thường bị mọi người nhắc nhở về điểm này. Lee Byung Hun - Lee Min Jung về chung một nhà vào năm 2013 và trở thành cặp đôi quyền lực, được yêu thích bậc nhất showbiz. Tuy nhiên, sóng gió ập đến khi tài tử họ Lee vướng phải scandal ngoại tình, bị tận 2 người đẹp trong showbiz Hàn tống tiền vì tòm tem ở ngoài khi vợ mang thai con đầu lòng. Lee Byung Hun đã công khai xin lỗi vợ và được mỹ nhân Vườn Sao Băng tha thứ. Hậu cú sốc hôn nhân, Lee Min Jung tiếp tục cùng chồng xây dựng gia đình hạnh phúc. Nữ diễn viên cũng nhiều lần khoe những khoảnh khắc gia đình ấm êm hay tương tác ngọt ngào với ông xã trên mạng xã hội. Tình cảm của cặp đôi ngày càng mặn nồng bền chặt khiến dân tình càng thêm tin vào sức mạnh của tình yêu. Theo News1

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