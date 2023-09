Mỹ nhân Vườn Sao Băng nhắc về ông xã - Lee Byung Hun: Không ngại tiết lộ điều bất ngờ trong cuộc sống hôn nhân

Trong chương trình giải trí "You Quiz on the Block" của đài tvN, mỹ nhân Vườn Sao Băng đã hé lộ thêm về chuyện tình cảm của mình và ông xã tài tử. Theo như nữ diễn viên tiết lộ, cô và chồng là hai người có tính cách trái ngược nhau: "Khi về chung 1 nhà, chúng ta sẽ phát hiện những điều không thích ở đối phương. So với ông xã, thì tôi khá nóng nảy. Khi đó, anh ấy sẽ kiên nhẫn và dịu dàng với tôi."

Nữ diễn viên thổ lộ thêm, "Thậm chí, tôi cũng bị bố mẹ phàn nàn vì tính cách của mình".