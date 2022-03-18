Khoảnh khắc xuất thần của nữ idol được mệnh danh có 'body đẹp nhất Kpop' khiến fan hâm mộ 'đứng ngồi không yên'

Mới đây, nữ idol kiêm diễn viên Seolhyun đã đăng tải một bức ảnh khiến người xem phải rung động vì nhan sắc quá đỗi yêu kiều.

Vào ngày 18/3, Seolhyun đã đăng tải lên một bức ảnh chụp bằng máy phim lên tài khoản SNS của mình. Vẻ đẹp của Seolhyun thật rực rỡ hòa cùng với hậu cảnh chiều tà. Nhìn cô nàng hệt như những mỹ nhân Hồng Kông khi xưa.

Tới đây, Seolhyun sẽ trở lại với bộ phim truyền hình mới của tvN mang tiêu đề 'Danh sách của kẻ sát nhân' (The Murderer's Shopping List). Seolhyun sẽ xuất hiện trong vai Do Ah Hee, một cảnh sát trong quân đoàn quận. Vai diễn này hứa hẹn sẽ thể hiện một sức hút khác biệt của nàng idol xinh đẹp.

Theo Chosun

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