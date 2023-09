Song Hye Kyo khoe ảnh được tặng quà, netizen đồn đoán liệu có phải quà từ 'tình trẻ'

Nữ diễn viên Song Hye Kyo mới đây đã đăng tải hình ảnh về một món quà đặc biệt khiến cư dân mạng xôn xao về danh tính người tặng.

Món quà mà Song Hye Kyo nhận được đã được bao gồm một bông hồng đỏ trong hộp hình trái tim với tên của cô được làm bằng bóng bay. Đi kèm là một tấm thiệp và hình của nữ diễn viên.

Song Hye Kyo đã thể hiện lòng biết ơn của mình bằng cách đăng tải món quà đáng yêu này lên SNS cá nhân của mình. Động thái này của nữ diễn viên khiến cư dân mạng liền đưa ra suy đoán liệu có phải đây là món quà từ 'tình trẻ' Jang Ki Yong - người từng đóng chung trong bộ phim Now, we are breaking up. Tuy nhiên, mọi thứ mới chỉ là tin đồn và chưa được xác thực.

Được biết, Song Hye Kyo sắp tới đây sẽ xuất hiện trong tác phẩm mới của biên kịch 'vàng' Kim Eun Sook - The Glory.

Nam diễn viên Jang Ki Yong bị dân mạng đồn đoán phim giả trình thật với đàn chị Song Hye Kyo khi đóng cùng "Now, We're Breaking Up"

Trước đó, Song Joong Ki và Song Hye Kyo – đôi vợ chồng đình đám của giới giải trí Hàn Quốc – đã tuyên bố tiến hành ly hôn, đánh dấu hồi kết của chuyện tình yêu “ngôn tình giữa đời thường” mà hàng triệu người hâm mộ hằng ngưỡng mộ.

Cặp đôi Song – Song chia tay chấn động truyền thông toàn châu Á.

Theo Chosun

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/song-hye-kyo-khoe-anh-duoc-tang-qua-netizen-don-doan-lieu-co-phai-qua-tu-tinh-tre-456937.html