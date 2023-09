Cô bé năm ấy trong Lời hồi đáp 1988 - Hyeri của chúng ta cuối cùng đã tậu được nhà riêng trước 30 tuổi

Mới đây, Hyeri đã đăng tải 1 video lên kênh YouTube "Hyeri Vlog | new house on my own - Shopping haul" để chia sẻ về hành trình đi mua đồ đạc trang trí nhà mới.

Trong video chia sẻ với truyền thông, Hyeri và chị gái đi mua sắm những đồ dùng cần thiết hàng ngày như bát đũa, nồi niêu, thùng đựng rác,... Sau khi mua sắm, Hyeri trở về nhà và tuyên bố bản thân đã sống độc lập: “Đây là nhà mới của Hyeri. Tôi đã ra ngoài và sống một mình rồi". Hyeri cũng tiết lộ lý do quyết định chuyển ra ngoài và giải thích: "Tôi từng sống ở Jamsil nhưng di chuyển khá khó khăn. Vậy nên tôi đã dọn đến một nơi gần hơn để đi lại. Tôi vẫn về nhà ở Jamsil thường xuyên vì bố mẹ, em gái và chú cún của tôi vẫn ở đó". Cô nàng cùng chia sẻ: "Tôi sẽ quay lại nhà của cho các bạn xem. Tôi không có trang trí gì nên nó còn khá thô sơ, nhưng tôi sẽ hoàn thành phần trang trí thật nhanh chóng. Bây giờ nó đang được hoàn thiện từng chút một nên tôi rất mong chờ vì có vẻ như có rất nhiều thứ tôi có thể quay lại và up lên YouTube cho bạn xem". Theo StarToday Mỹ nhân Vườn Sao Băng nhắc về ông xã - Lee Byung Hun: Không ngại tiết lộ điều bất ngờ trong cuộc sống hôn nhân Nữ diễn viên Lee Min Jung đã chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của cô với người chồng diễn viên Lee Byung Hun. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-be-nam-ay-trong-loi-hoi-dap-1988-hyeri-cua-chung-ta-cuoi-cung-da-tau-duoc-nha-rieng-truoc-30-tuoi-456939.html Theo Quỳnh Duyên (dịch) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-be-nam-ay-trong-loi-hoi-dap-1988-hyeri-cua-chung-ta-cuoi-cung-da-tau-duoc-nha-rieng-truoc-30-tuoi-456939.html