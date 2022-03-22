Jang Dong Gun sẽ có phát biểu chúc mừng đám cưới của 'Cặp đôi thế kỷ' Hyun Bin và Son Ye Jin

Tài tử Jang Dong Gun - người được biết đến là có mối quan hệ thân thiết với Hyun Bin và Son Ye Jin, sẽ đọc bài phát biểu chúc mừng đám cưới của cặp đôi vào cuối tháng này.

Theo truyền thông Hàn đưa tin, nam diễn viên Jang Dong Gun sẽ đọc bài phát biểu chúc mừng đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin tại 1 khách sạn ở Gwangjang-dong, Seoul vào cuối tháng này.

Được biết, tài tử Jang Dong Gun là diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc và là bạn thân của Hyun Bin suốt 17 năm qua. Dù khoảng cách chênh lệch 10 tuổi, Hyun Bin và Jang Dong Gun vẫn có chung nhiều sở thích như chơi golf, bóng chày. Ngoài ra, Son Ye Jin cũng đã hoạt đông lâu trong ngành giải trí và xây dựng mối quan hệ thân thiết với Jang Dong Gun.

Bên cạnh đó, biên kịch Park Ji Eun của bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh (2019) cũng được mời tham dự đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin. Được biết, đám cưới có giới hạn khoảng 200 người nên cặp đôi chỉ mời người thân trong gia đình và bạn bè thân quen của 2 bên.

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin bắt đầu hẹn hò sau khi tham gia bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Cả hai đã công khai mối quan hệ vào ngày 1/1/2021. Ngày 10/2, cả hai thông báo tin đám cưới.

Theo Nate

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