Đường cong mê hoặc tuổi 36 của mỹ nữ Park Min Young khiến hội chị em thán phục, hóa ra bí quyết lại đơn giản thế này!

Sao quốc tế 21/03/2022 19:51

Tấm hình mới đây của nữ diễn viên Park Min Young đã tiết lộ đường cong thân hình hoàn hảo khiến fan không khỏi ngạc nhiên.

Vào ngày 21, Park Min Young đã đăng một bức ảnh trên tài khoản Instagram cá nhân.

Trong bức ảnh, Park Min Young đang nằm tập pilates và để lộ đường nét cơ thể nóng bỏng. Thân hình hoàn hảo không một chút mỡ thừa của Park Min Young khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Đường cong mê hoặc tuổi 36 của mỹ nữ Park Min Young khiến hội chị em thán phục, hóa ra bí quyết lại đơn giản thế này! - Ảnh 1

Park Min Young sinh năm 1986, là nữ diễn viên và người mẫu Hàn Quốc. Cô được biết đến với vai chính trong các phim: Thư ký kim sao thế?, Cứu thế, Thợ săn thành phố, Hồi ức, Trời đẹp em sẽ đến...

Đường cong mê hoặc tuổi 36 của mỹ nữ Park Min Young khiến hội chị em thán phục, hóa ra bí quyết lại đơn giản thế này! - Ảnh 2

Hiện tại, cô đang tham gia bộ phim Weather People cùng với nam diễn viên trẻ tài năng Song Kang. Bộ phim Weather People xoay quanh cuộc sống của những người làm việc tại Cục Khí tượng Hàn Quốc. Park Min Young vào vai Jin Ha Kyung, một nhân viên dự báo thời tiết thông minh và sống kỷ luật. Song Kang hóa thân thành một phóng viên Lee Si Woo, người có tinh thần lạc quan, luôn suy nghĩ tự do phóng khoáng. Bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên, idol nổi tiếng khác như: Yura (Girl’s Day) và Yoon Park.

Theo Nate

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