Park Seo Joon tung bộ ảnh mới, hớp hồn chị em với vẻ ngoài điển trai cùng đôi chân dài thẳng tắp

Thương hiệu thời trang Calvin Klein - thương hiệu phong cách sống toàn cầu đại diện cho sự hiện đại và trẻ trung, đã phát hành bộ ảnh S / S 2022 cùng với nam diễn viên Park Seo Joon.

Mới đây, thương hiệu thời trang Calvin Klein đã tung bộ ảnh có sự góp mặt của Park Seo Joon trong bộ sưu tập mới. Người hâm mộ liền chú ý ngay đến nhan sắc 'chuẩn bạn trai quốc dân' cùng đôi chân dài thẳng tắp của anh chàng.

Nhan sắc như thế nào bảo sao chị em không bị 'hớp hồn'.

Được biết, trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, Park Seo Joon đã nói về việc bản thân tham gia Vũ trụ điện ảnh Marvel (Marvel Cinematic Universe). "Lần đầu tiên tôi nghe Marvel muốn nói chuyện với tôi, tôi đã không tin. Tôi thực sự không thể tin được".

Người hâm mộ vô cùng nóng lòng được chứng kiến anh chàng sánh vai cùng các ngôi sao Hollywood trong bộ phim mới của Marvel.

Theo Top Start News

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/park-seo-joon-tung-bo-anh-moi-hop-hon-chi-em-voi-ve-ngoai-dien-trai-cung-doi-chan-dai-thang-tap-457168.html