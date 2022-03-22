Đại mỹ nhân Shin Se Kyung tung ảnh mới, hớp hồn người xem với vẻ đẹp tuổi 33 nhưng vẫn ngây thơ trong chiếc váy trắng tinh khôi

Sao quốc tế 22/03/2022 11:07

Nữ diễn viên Gia đình là số 1 Shin Se Kyung khoe vẻ đẹp tựa như búp bê của mình.

Mới đây, Shin Se Kyung đã đăng tải vài bức ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân. 

Đại mỹ nhân Shin Se Kyung tung ảnh mới, hớp hồn người xem với vẻ đẹp tuổi 33 nhưng vẫn ngây thơ trong chiếc váy trắng tinh khôi - Ảnh 1

Trong bức ảnh được đăng tải, Shin Se Kyung đang mặc một chiếc váy trắng tinh khôi và cầm một bó hoa to có kích thước gần bằng với cơ thể của cô nàng. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng gương mặt xinh xắn cùng làn da trắng sứ khiến người xem cứ ngỡ cô nàng là búp bê.

Netizen đã để lại những bình luận như "Ngạc nhiên ghê! Cứ như cô ấy đang mặc váy cưới vậy", "Xinh quá", "Không phải là búp bê sao?", "Hoa nặng không?",...

Đại mỹ nhân Shin Se Kyung tung ảnh mới, hớp hồn người xem với vẻ đẹp tuổi 33 nhưng vẫn ngây thơ trong chiếc váy trắng tinh khôi - Ảnh 2

Shin Se Kyung là một cái tên nổi đình đám của làng phim Hàn Quốc, tuy nhiên không phải vì tài năng nổi bật mà bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình hoàn hảo. Cô thường xuyên lọt vào top hình mẫu nhan sắc mà phái nữ Hàn Quốc muốn phẫu thuật thẩm mỹ giống. 

Đại mỹ nhân Shin Se Kyung tung ảnh mới, hớp hồn người xem với vẻ đẹp tuổi 33 nhưng vẫn ngây thơ trong chiếc váy trắng tinh khôi - Ảnh 3

Được biết, Shin Se Kyung đã tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình tvN Run On vào năm ngoái. Run On là chuyện tình giữa Ki Sun Gyeom (Im Si Wan đóng) và Oh Mi Joo (Shin Se Kyung đóng). Ki Sun Gyeom từng là vận động viên chạy nước rút nổi tiếng của đội tuyển quốc gia. Do một vụ án, anh ấy đã bỏ thể thao. Sau đó anh ấy bắt đầu làm việc như một người quản lý của đại lý thể thao.

Theo Chosun

Không phải "chị đẹp" Son Ye Jin hay "mợ chảnh" Jun Ji Hyun, đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được lựa chọn nhiều nhất của phái nữ Hàn Quốc hiện nay

Không phải "chị đẹp" Son Ye Jin hay "mợ chảnh" Jun Ji Hyun, đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được lựa chọn nhiều nhất của phái nữ Hàn Quốc hiện nay

Phẫu thuật thẩm mỹ luôn là một vấn đề được quan tâm tại Hàn Quốc, đặc biệt là ở phái nữ. Khi khảo sát về hình mẫu mà phái nữ muốn phẫu thuật giống với, thì Shin Se Kyung, Oh Yeon Soo Và Winter (AESPA) là ba cái tên được đưa ra.

Xem thêm
Từ khóa:   Shin Se Kyung sao Hàn Kbiz

TIN LIÊN QUAN

Không phải "chị đẹp" Son Ye Jin hay "mợ chảnh" Jun Ji Hyun, đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được lựa chọn nhiều nhất của phái nữ Hàn Quốc hiện nay

Không phải "chị đẹp" Son Ye Jin hay "mợ chảnh" Jun Ji Hyun, đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được lựa chọn nhiều nhất của phái nữ Hàn Quốc hiện nay

Lisa (BLACKPINK) chia sẻ khoảnh khắc đời thường với dáng vẻ đáng yêu cùng nụ cười ngọt hơn kẹo bông

Lisa (BLACKPINK) chia sẻ khoảnh khắc đời thường với dáng vẻ đáng yêu cùng nụ cười ngọt hơn kẹo bông

Truyền thông Hàn đưa tin nhóm idol nữ mới của BigHit sẽ debut trong tháng 5, có 2 gương mặt 'quen thế nhỉ'!

Truyền thông Hàn đưa tin nhóm idol nữ mới của BigHit sẽ debut trong tháng 5, có 2 gương mặt 'quen thế nhỉ'!

Jang Dong Gun sẽ có phát biểu chúc mừng đám cưới của 'Cặp đôi thế kỷ' Hyun Bin và Son Ye Jin

Jang Dong Gun sẽ có phát biểu chúc mừng đám cưới của 'Cặp đôi thế kỷ' Hyun Bin và Son Ye Jin

"Tôi đã từng tỏ tình rất nhiều lần với người con gái tôi thích..." - Lời thổ lộ của Nam Joo Hyuk khiến fan xôn xao

"Tôi đã từng tỏ tình rất nhiều lần với người con gái tôi thích..." - Lời thổ lộ của Nam Joo Hyuk khiến fan xôn xao

Red Velvet chính thức comeback, netizen trầm trồ trước nhan sắc lên hương của 5 cô nàng 'Nhung đỏ'

Red Velvet chính thức comeback, netizen trầm trồ trước nhan sắc lên hương của 5 cô nàng 'Nhung đỏ'

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 6 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào