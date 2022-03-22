Đại mỹ nhân Shin Se Kyung tung ảnh mới, hớp hồn người xem với vẻ đẹp tuổi 33 nhưng vẫn ngây thơ trong chiếc váy trắng tinh khôi

Nữ diễn viên Gia đình là số 1 Shin Se Kyung khoe vẻ đẹp tựa như búp bê của mình.
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Mới đây, Shin Se Kyung đã đăng tải vài bức ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân.
Trong bức ảnh được đăng tải, Shin Se Kyung đang mặc một chiếc váy trắng tinh khôi và cầm một bó hoa to có kích thước gần bằng với cơ thể của cô nàng. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng gương mặt xinh xắn cùng làn da trắng sứ khiến người xem cứ ngỡ cô nàng là búp bê.
Netizen đã để lại những bình luận như "Ngạc nhiên ghê! Cứ như cô ấy đang mặc váy cưới vậy", "Xinh quá", "Không phải là búp bê sao?", "Hoa nặng không?",...
Shin Se Kyung là một cái tên nổi đình đám của làng phim Hàn Quốc, tuy nhiên không phải vì tài năng nổi bật mà bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình hoàn hảo. Cô thường xuyên lọt vào top hình mẫu nhan sắc mà phái nữ Hàn Quốc muốn phẫu thuật thẩm mỹ giống.
Được biết, Shin Se Kyung đã tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình tvN Run On vào năm ngoái. Run On là chuyện tình giữa Ki Sun Gyeom (Im Si Wan đóng) và Oh Mi Joo (Shin Se Kyung đóng). Ki Sun Gyeom từng là vận động viên chạy nước rút nổi tiếng của đội tuyển quốc gia. Do một vụ án, anh ấy đã bỏ thể thao. Sau đó anh ấy bắt đầu làm việc như một người quản lý của đại lý thể thao.
Theo Chosun