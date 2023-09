Đại mỹ nhân Shin Se Kyung tung ảnh mới, hớp hồn người xem với vẻ đẹp tuổi 33 nhưng vẫn ngây thơ trong chiếc váy trắng tinh khôi

Được biết, Shin Se Kyung đã tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình tvN Run On vào năm ngoái. Run On là chuyện tình giữa Ki Sun Gyeom (Im Si Wan đóng) và Oh Mi Joo (Shin Se Kyung đóng). Ki Sun Gyeom từng là vận động viên chạy nước rút nổi tiếng của đội tuyển quốc gia. Do một vụ án, anh ấy đã bỏ thể thao. Sau đó anh ấy bắt đầu làm việc như một người quản lý của đại lý thể thao.

Theo Chosun