Loạt ảnh mới cực điển trai của tài tử Hyun Bin, fan bắt đầu đếm ngược ngày diễn ra 'Đám cưới thế kỉ'

Loạt ảnh mới của Hyun Bin khiến bao chị em 'gục ngã' vì quá điển trai và lãng tử.

Vào ngày 22, một số bức ảnh đã được đăng trên SNS chính thức của công ty quản lý của Hyun Bin - VAST Entertainment.

Vẻ ngoài cao ráo và cùng nhan sắc cực phẩm khi chụp ảnh quảng cáo của Hyun Bin khiến chị em vô cùng phấn khích. Vẻ đẹp của Hyun Bin được fan miêu tả là 'vẻ đẹp như tạc tượng'.

Fan của cặp đôi vô cùng nóng lòng chờ đến ngày hai người chính thức về một nhà. Hiện tại, những từ khóa liên quan đến 'đám cưới' hay 'Hyun Bin - Son Ye Jin' đã lọt top search bên Hàn.

Mới đây, một nhóm fan Trung Quốc của nữ diễn viên Son Ye Jin đã quyết định chịu chi đưa hình ảnh của cặp đôi Bin - Jin lên chuỗi màn hình led ở Trung tâm thương mại COEX Mall. Từ khoảnh khắc hồi nhỏ cho đến những dự án hợp tác chung, rồi nên duyên vợ chồng. Quảng cáo này sẽ kéo dài trong 10 ngày cho đến 31/3, cũng là ngày trọng đại của Hyun Bin - Son Ye Jin.

Theo Chosun

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-moi-cuc-dien-trai-cua-tai-tu-hyun-bin-fan-bat-dau-dem-nguoc-ngay-dien-ra-dam-cuoi-the-ki-457651.html