'Ông hoàng rating' xứ Hàn Joo Won comeback sau thời gian dài đằng đẵng, đảm nhiệm vai chính trong phim hành động lịch sử

Vào ngày 23/3, tài tử Joo Won đã nhận được lời đề nghị trực tiếp từ đạo diễn Kwak Jeong Hwan cho vai chính trong bộ phim mới với tựa đề Milju.
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Đây là một bộ phim hành động kịch tính nói về cuộc đọ sức giữa các tổ chức đẫm máu trong triều đại Joseon. Joo Won có thể sẽ trở lại với màn ảnh nhỏ sau hai năm kể từ khi bộ phim Alice (2020) lên sóng.
Bộ phim sẽ được đạo diễn bởi Kwak Jeong Hwan, người đã chỉ đạo các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Săn nô lệ (2010), Kế hoạch B (2010), Basketball (2013), Anh hùng nhà bên (2016), Mật danh K2 (2016), Miss Hammurabi (2018),.. Việc sản xuất sẽ do bộ phận phim truyền hình của Lotte Cultureworks thực hiện và quá trình quay phim dự kiến bắt đầu vào nửa cuối năm nay. Họ cũng đang thảo luận với tvN về việc phát hành bộ phim và ngày phát sóng đầu tiên vẫn chưa được quyết định.
Năm 2010, Joo Won bước chân vào “địa hạt” phim ảnh với vai nam thứ trong bộ phim truyền hình Vua bánh mì. Đây được xem là bộ phim thành công nhất năm 2010 với rating vượt trội và cũng là phim đưa tên tuổi của Joo Won đến với khán giả.
Tiếp đó, Joo Won đã đảm nhận vai diễn khó khăn nhất trong sự nghiệp diễn xuất: một người tự kỷ trở thành bác sĩ phẫu thuật nhi khoa thiên tài trong bộ phim về y khoa Good Doctor của đài KBS. Năm 2015, Joo Won đóng vai chính trong phim hành động Yongpal cùng với Kim Tae Hee. Bộ phim đã thu được xếp hạng cao và Joo đã giành được Giải thưởng Daesang tại SBS Drama Awards.
Dự án cuối cùng của Joo Won trước khi nhập ngũ là My Sassy Girl, một bộ phim lịch sử làm lại từ bộ phim ăn khách năm 2001. Bộ phim truyền hình khởi chiếu vào năm 2017. Năm 2020, Joo Won đóng vai chính trong bộ phim tình cảm khoa học viễn tưởng Alice. Người hâm mộ vô cùng trông chờ sự trở lại của ông hoàng Rating sau 2 năm vắng bóng.
Theo Chosun