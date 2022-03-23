'Ông hoàng rating' xứ Hàn Joo Won comeback sau thời gian dài đằng đẵng, đảm nhiệm vai chính trong phim hành động lịch sử

Đây là một bộ phim hành động kịch tính nói về cuộc đọ sức giữa các tổ chức đẫm máu trong triều đại Joseon. Joo Won có thể sẽ trở lại với màn ảnh nhỏ sau hai năm kể từ khi bộ phim Alice (2020) lên sóng.

Bộ phim sẽ được đạo diễn bởi Kwak Jeong Hwan, người đã chỉ đạo các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Săn nô lệ (2010), Kế hoạch B (2010), Basketball (2013), Anh hùng nhà bên (2016), Mật danh K2 (2016), Miss Hammurabi (2018),.. Việc sản xuất sẽ do bộ phận phim truyền hình của Lotte Cultureworks thực hiện và quá trình quay phim dự kiến ​​bắt đầu vào nửa cuối năm nay. Họ cũng đang thảo luận với tvN về việc phát hành bộ phim và ngày phát sóng đầu tiên vẫn chưa được quyết định.