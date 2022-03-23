'Ông hoàng rating' xứ Hàn Joo Won comeback sau thời gian dài đằng đẵng, đảm nhiệm vai chính trong phim hành động lịch sử

Sao quốc tế 23/03/2022 18:25

Vào ngày 23/3, tài tử Joo Won đã nhận được lời đề nghị trực tiếp từ đạo diễn Kwak Jeong Hwan cho vai chính trong bộ phim mới với tựa đề Milju.

Đây là một bộ phim hành động kịch tính nói về cuộc đọ sức giữa các tổ chức đẫm máu trong triều đại Joseon. Joo Won có thể sẽ trở lại với màn ảnh nhỏ sau hai năm kể từ khi bộ phim Alice (2020) lên sóng.

'Ông hoàng rating' xứ Hàn Joo Won comeback sau thời gian dài đằng đẵng, đảm nhiệm vai chính trong phim hành động lịch sử - Ảnh 1

Bộ phim sẽ được đạo diễn bởi Kwak Jeong Hwan, người đã chỉ đạo các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Săn nô lệ (2010), Kế hoạch B (2010), Basketball (2013), Anh hùng nhà bên (2016), Mật danh K2 (2016), Miss Hammurabi (2018),.. Việc sản xuất sẽ do bộ phận phim truyền hình của Lotte Cultureworks thực hiện và quá trình quay phim dự kiến ​​bắt đầu vào nửa cuối năm nay. Họ cũng đang thảo luận với tvN về việc phát hành bộ phim và ngày phát sóng đầu tiên vẫn chưa được quyết định.

'Ông hoàng rating' xứ Hàn Joo Won comeback sau thời gian dài đằng đẵng, đảm nhiệm vai chính trong phim hành động lịch sử - Ảnh 2

Năm 2010, Joo Won bước chân vào “địa hạt” phim ảnh với vai nam thứ trong bộ phim truyền hình Vua bánh mì. Đây được xem là bộ phim thành công nhất năm 2010 với rating vượt trội và cũng là phim đưa tên tuổi của Joo Won đến với khán giả.

'Ông hoàng rating' xứ Hàn Joo Won comeback sau thời gian dài đằng đẵng, đảm nhiệm vai chính trong phim hành động lịch sử - Ảnh 3

Tiếp đó, Joo Won đã đảm nhận vai diễn khó khăn nhất trong sự nghiệp diễn xuất: một người tự kỷ trở thành bác sĩ phẫu thuật nhi khoa thiên tài trong bộ phim về y khoa Good Doctor của đài KBS. Năm 2015, Joo Won đóng vai chính trong phim hành động Yongpal cùng với Kim Tae Hee. Bộ phim đã thu được xếp hạng cao và Joo đã giành được Giải thưởng Daesang tại SBS Drama Awards.

'Ông hoàng rating' xứ Hàn Joo Won comeback sau thời gian dài đằng đẵng, đảm nhiệm vai chính trong phim hành động lịch sử - Ảnh 4

Dự án cuối cùng của Joo Won trước khi nhập ngũ là My Sassy Girl, một bộ phim lịch sử làm lại từ bộ phim ăn khách năm 2001. Bộ phim truyền hình khởi chiếu vào năm 2017. Năm 2020, Joo Won đóng vai chính trong bộ phim tình cảm khoa học viễn tưởng Alice. Người hâm mộ vô cùng trông chờ sự trở lại của ông hoàng Rating sau 2 năm vắng bóng.

'Ông hoàng rating' xứ Hàn Joo Won comeback sau thời gian dài đằng đẵng, đảm nhiệm vai chính trong phim hành động lịch sử - Ảnh 5

Theo Chosun

‘Rụng tim’ với hình ảnh xinh đẹp của cặp đôi Han So Hee & Park Hyung Sik trong họp báo bộ phim “Soundtrack #1”: Netizen hò hét 'đẹp đôi quá anh chị ơi'!

‘Rụng tim’ với hình ảnh xinh đẹp của cặp đôi Han So Hee & Park Hyung Sik trong họp báo bộ phim “Soundtrack #1”: Netizen hò hét 'đẹp đôi quá anh chị ơi'!

Những hình ảnh mới nhất của Han So Hee và Park Hyung Sik khiến khán giả vô cùng ngóng trông bộ phim Soundtrack #1 được lên sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Joo Won sao Hàn Kbiz

TIN LIÊN QUAN

‘Rụng tim’ với hình ảnh xinh đẹp của cặp đôi Han So Hee & Park Hyung Sik trong họp báo bộ phim “Soundtrack #1”: Netizen hò hét 'đẹp đôi quá anh chị ơi'!

‘Rụng tim’ với hình ảnh xinh đẹp của cặp đôi Han So Hee & Park Hyung Sik trong họp báo bộ phim “Soundtrack #1”: Netizen hò hét 'đẹp đôi quá anh chị ơi'!

Dara (2NE1) khoe ảnh mặt mộc tuổi 38 trẻ đến khó tin, bí quyết là gì?

Dara (2NE1) khoe ảnh mặt mộc tuổi 38 trẻ đến khó tin, bí quyết là gì?

Đại mỹ nhân Shin Se Kyung tung ảnh mới, hớp hồn người xem với vẻ đẹp tuổi 33 nhưng vẫn ngây thơ trong chiếc váy trắng tinh khôi

Đại mỹ nhân Shin Se Kyung tung ảnh mới, hớp hồn người xem với vẻ đẹp tuổi 33 nhưng vẫn ngây thơ trong chiếc váy trắng tinh khôi

Lộ diện những khoảnh khắc hạnh phúc của Park Shin Hye bên ông xã, netizen trông ngóng ngày lâm bồn của mẹ bỉm

Lộ diện những khoảnh khắc hạnh phúc của Park Shin Hye bên ông xã, netizen trông ngóng ngày lâm bồn của mẹ bỉm

Không phải "chị đẹp" Son Ye Jin hay "mợ chảnh" Jun Ji Hyun, đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được lựa chọn nhiều nhất của phái nữ Hàn Quốc hiện nay

Không phải "chị đẹp" Son Ye Jin hay "mợ chảnh" Jun Ji Hyun, đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được lựa chọn nhiều nhất của phái nữ Hàn Quốc hiện nay

Lisa (BLACKPINK) chia sẻ khoảnh khắc đời thường với dáng vẻ đáng yêu cùng nụ cười ngọt hơn kẹo bông

Lisa (BLACKPINK) chia sẻ khoảnh khắc đời thường với dáng vẻ đáng yêu cùng nụ cười ngọt hơn kẹo bông

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 10 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào