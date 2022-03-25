Nổi lên nhờ độ phủ sóng mạnh mẽ của Hẹn hò chốn công sở, Kim Min Kyu thổ lộ về hình tượng diễn viên trong mơ - ”Tôi muốn trở thành một diễn viên như anh Jung Hae In”

Kim Min Kyu hiện là nam diễn viên được rất nhiều người yêu thích sau khi tham gia diễn xuất trong bộ phim Hẹn hò chốn công sở bởi vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười 'đốn tim'.

Trong chương trình SBS PowerFM Park Ha Sun's Cinetown, khi được hỏi về diễn viên mà anh muốn hợp tác thì nam diễn viên điển trai Kim Min Kyu chia sẻ: "Tôi muốn được hợp tác lần nữa với anh Hae In - người đã đóng cùng trong tác phẩm trước (Snowdrop). Khi nhìn vào anh Hae In, tôi luôn nghĩ anh ấy quả thật là một diễn viên tuyệt vời. Anh ấy khiến tôi có suy nghĩ rằng sau này nếu như sự nghiệp được phát triển hơn nữa, tôi muốn trở thành một diễn viên giống như anh Hae In. Tôi thật sự muốn được làm việc cùng anh ấy lần nữa".

Kim Min Kyu cũng không quên nhắc đến việc cảm ơn Jung Hae In vì đã gửi xe cafe ủng hộ đến phim trường Hẹn hò chốn công sở.

Ngoài ra, nam diễn viên còn chia sẻ nhiều thông tin và cảm nhận của mình về bộ phim Hẹn hò chốn công sở. Kim Min Kyu đã chia sẻ về những cảnh hôn với nữ diễn viên Seol In Ah. "Cảnh hôn giữa tôi và In Ah đều xuất phát từ cảm xúc khi hóa thân thành nhân vật 100%. Nhờ In Ah mà tôi đã hoàn thành cảnh quay một cách đầy cảm xúc. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh đó", anh chàng vừa cười ngượng vừa chia sẻ. Những cảnh hôn của cô tiểu thư Jin Young Seo (Seo In Ah) và thư ký Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu) luôn khiến khán giả vô cùng phấn khích. Hiện nay Kim Min Kyu đang nhận được sự chú ý với vai diễn Cha Sung Hoon "đeo kính thì hiền lành mà tháo kính thì hoá mãnh thú" trong bộ phim Hẹn hò chốn công sở. Không còn mang hình tượng 'chàng trai cục súc' Gyeok Chan của Snowdrop, Kim Min Kyu được đông đảo khán giả nhận xét là mang hình ảnh một 'chú cún to bự' mong muốn nhận sự yêu thương của mọi người. Theo Nate

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-len-nho-do-phu-song-manh-me-cua-hen-ho-chon-cong-so-kim-min-kyu-tho-lo-ve-hinh-tuong-dien-vien-trong-mo-toi-muon-tro-thanh-mot-dien-vien-nhu-anh-jung-hae-in-458107.html