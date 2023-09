Nổi lên nhờ độ phủ sóng mạnh mẽ của Hẹn hò chốn công sở, Kim Min Kyu thổ lộ về hình tượng diễn viên trong mơ - ”Tôi muốn trở thành một diễn viên như anh Jung Hae In”

Trong chương trình SBS PowerFM Park Ha Sun's Cinetown, khi được hỏi về diễn viên mà anh muốn hợp tác thì nam diễn viên điển trai Kim Min Kyu chia sẻ:

"Tôi muốn được hợp tác lần nữa với anh Hae In - người đã đóng cùng trong tác phẩm trước (Snowdrop). Khi nhìn vào anh Hae In, tôi luôn nghĩ anh ấy quả thật là một diễn viên tuyệt vời. Anh ấy khiến tôi có suy nghĩ rằng sau này nếu như sự nghiệp được phát triển hơn nữa, tôi muốn trở thành một diễn viên giống như anh Hae In. Tôi thật sự muốn được làm việc cùng anh ấy lần nữa".