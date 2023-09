Tiết lộ bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ trung tuổi 40 của tài tử Lee Joon Ki: Tất cả là nhờ chế độ ăn uống quen thuộc này

Sắp tới, Lee Joon Ki sẽ trở lại với bộ phim Again My Life, hóa thân thành Kim Hee Woo, người bị mất mạng trong khi điều tra một chính trị gia tham nhũng. Hee Woo có cơ hội thứ 2 khi quay trở lại quá khứ 15 năm trước lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong bộ phim này, chàng tài tử sẽ hóa thân thành cậu sinh viên 20 tuổi. Làm thế nào để giữ được nhan sắc trẻ trung mãi với thời gian của Lee Joon Ki là điều khiến fan vô cùng tò mò.

Tham gia show Stars Top Recipe at Fun-Staurant, Jung Sang Hoon tiết lộ rằng anh đã ghi hình Again My Life với Lee Joon Ki và biết được nam diễn viên đã ăn kiêng cho vai diễn này.



“Tôi quay Again My Life cùng Jun Ki và biết được anh ấy đã ăn kiêng để phù hợp với vai diễn. Anh ấy nói mình ăn đậu phụ thay vì carbohydrate”, Jung Sang Hoon chia sẻ.