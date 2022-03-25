Tiết lộ bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ trung tuổi 40 của tài tử Lee Joon Ki: Tất cả là nhờ chế độ ăn uống quen thuộc này

Sắp tới, Lee Joon Ki sẽ trở lại với bộ phim Again My Life, hóa thân thành Kim Hee Woo, người bị mất mạng trong khi điều tra một chính trị gia tham nhũng. Hee Woo có cơ hội thứ 2 khi quay trở lại quá khứ 15 năm trước lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong bộ phim này, chàng tài tử sẽ hóa thân thành cậu sinh viên 20 tuổi. Làm thế nào để giữ được nhan sắc trẻ trung mãi với thời gian của Lee Joon Ki là điều khiến fan vô cùng tò mò.

“Tôi quay Again My Life cùng Jun Ki và biết được anh ấy đã ăn kiêng để phù hợp với vai diễn. Anh ấy nói mình ăn đậu phụ thay vì carbohydrate”, Jung Sang Hoon chia sẻ.

Tham gia show Stars Top Recipe at Fun-Staurant, Jung Sang Hoon tiết lộ rằng anh đã ghi hình Again My Life với Lee Joon Ki và biết được nam diễn viên đã ăn kiêng cho vai diễn này.

Chế độ mà chàng tài tử áp dụng để giảm cân được gọi là Zero-Carb. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, đây là chế độ ăn không đường, không tinh bột.

Lee Joon Ki năm nay 41 tuổi (tuổi Hàn) nhưng anh lại vào vai một chàng trai 20 tuổi. Anh khiến người hâm mộ và người xem bất ngờ khi khoe được tạo hình trẻ trung phù hợp với vai diễn.

Vậy chế độ Zero-Carb là gì và nó giúp giảm cân như thế nào mà khiến Lee Joon Ki cũng tin tưởng và áp dụng?

Thế nào là chế độ Zero-Carb?

Theo Healthline, Zero-Carb (chế độ ăn kiêng không có carb) là một phiên bản của chế độ ăn kiêng Low-Carb. Carb được xem là nguồn năng lượng chính của cơ thể bạn. Chúng được tìm thấy trong ngũ cốc, các loại đậu, trái cây, rau, sữa, sữa chua, mì ống, bánh mì và bánh nướng…

Nếu như thực đơn lowcarb chỉ giảm lượng tinh bột và đường nạp vào thì Zero Carb (không đường và tinh bột) lại loại bỏ hoàn toàn tinh bột ra khỏi bữa ăn của bạn.

Do đó, những người theo chế độ ăn kiêng không có carb phải tránh các loại thực phẩm này và thay bằng đồ chứa protein hoặc chất béo như thịt, cá, trứng, phô mai, dầu, bơ.

Chế độ ăn kiêng không có carb tương tự phương pháp ketogenic, giới hạn lượng carb nạp vào dưới 30 gam mỗi ngày và giúp bạn nhận được 70% hoặc nhiều hơn lượng calo hàng ngày từ chất béo.

Nó thực sự giúp giảm cân?

Về cơ bản, giảm lượng carb nạp vào cơ thể có thể giúp bạn giảm cân. Việc thay thế carb bằng protein hoặc chất béo có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó ít nạp thêm calories.

Một nghiên cứu ở 79 người béo phì trong 6 tháng cho thấy những người hạn chế lượng carb nạp vào dưới 30 gam/ngày giảm được 4 kg.

Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên gia nhận định chế độ ăn loại bỏ carb giúp giảm cân ngắn hạn, không mang lại hiệu quả lâu dài như các phương pháp khác. Mặc dù việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng, nhưng lựa chọn này lại không hề vô hại chút nào. Nó có thể mang đến những hệ quả lâu dài đối với sức khỏe và cả chất lượng cuộc sống.

Cách để bắt đầu

Để ăn theo phương pháp này, bạn nên loại bỏ ngũ cốc (gạo, lúa mạch, quinoa, lúa mì, bánh mì, mì ống), đồ ngọt (bánh ngọt, bánh quy, kẹo, nước ngọt, đồ uống có đường), trái cây (táo, cam, chuối, quả mọng, kiwi, lê), rau củ giàu tinh bột (đậu Hà Lan, ngô, bí, khoai tây), các loại đậu (đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh) và các sản phẩm từ sữa ra khỏi thực đơn.

Bên cạnh đó, các loại gia vị như tương cà, sốt thịt nướng cũng không được sử dụng. Bạn cũng nên tránh uống rượu, bia.

Thay vào đó, bạn sẽ bổ sung thịt động vật ít carb (thịt gà, thịt bò, gà tây, thịt cừu, thịt nai, bò rừng, thịt lợn, trứng), hải sản (cá hồi , cá rô phi, cá tuyết, tôm, cá mòi, cá trích, cua), đồ không calories (nước, cà phê đen và trà), hạt ít tinh bột (hạnh nhân, óc chó, bí ngô, hướng dương, hạt điều), rau (bông cải xanh, bí xanh, ớt chuông, súp lơ trắng, rau lá xanh, củ cải, măng tây, nấm) và trái cây giàu chất béo (dừa, bơ).

Theo Chosun