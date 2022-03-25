Lee Joon Ki xuất hiện cùng vẻ ngoài 'không tuổi', thần thái toát lên vẻ lịch lãm, sắc bén trong bộ phim mới về đề tài chính trị

Sao quốc tế 25/03/2022 18:28

Những hình ảnh mới nhất của tài tử Lee Joon Ki trong bộ phim Again My Life khiến khán giả vô cùng phấn khích và trông ngóng ngày phim được lên sóng.

Again My Life là bộ phim truyền hình sắp ra mắt của Hàn Quốc với sự tham gia của Lee Joon Ki, Lee Geung Young, Kim Ji Eun và Jung Sang Hoon. Nó dựa trên một tiểu thuyết web cùng tên được xuất bản trên KakaoPage, cũng đã được phát hành dưới dạng webtoon. Again My Life kể về một công tố viên trẻ tuổi, quyết giành lại công lý, làm lại từ đầu sau khi bị bại trận một cách thê thảm trong việc hạ gục một kẻ quyền lực.

Lee Joon Ki xuất hiện cùng vẻ ngoài 'không tuổi', thần thái toát lên vẻ lịch lãm, sắc bén trong bộ phim mới về đề tài chính trị - Ảnh 1

Những bức ảnh mới được công bố khắc hoạ nhân vật của Lee Joon Ki lôi cuốn và bất cần. Mặc dù máu chảy trên mặt nhưng ánh mắt của anh vẫn sắc bén và kiên quyết cảnh báo những ai cản đường anh.

Lee Joon Ki xuất hiện cùng vẻ ngoài 'không tuổi', thần thái toát lên vẻ lịch lãm, sắc bén trong bộ phim mới về đề tài chính trị - Ảnh 2

Dù đã gần 40, vẻ ngoài trẻ trung, lịch lãm của anh vẫn khiến bao fan nữ 'thổn thức'.

Lee Joon Ki xuất hiện cùng vẻ ngoài 'không tuổi', thần thái toát lên vẻ lịch lãm, sắc bén trong bộ phim mới về đề tài chính trị - Ảnh 3

Người hâm mộ đang rất háo hức được chứng kiến ​​sự lột xác mới của Lee Joon Ki trong vai nhân vật chính trở thành con mồi của Jo Tae Sub (Lee Kyung Young), một người quyền lực, đồi bại và xấu xa.

Lee Joon Ki xuất hiện cùng vẻ ngoài 'không tuổi', thần thái toát lên vẻ lịch lãm, sắc bén trong bộ phim mới về đề tài chính trị - Ảnh 4

Đây là tác phẩm truyền hình đầu tiên của nam diễn viên kể từ sau Hoa của quỷ (Flower Of Evil) của anh gây được tiếng vang lớn trong năm 2020. Riêng trong năm 2021, nam diễn viên không tham gia dự án diễn xuất nào khiến khán giả vô cùng trông chờ vào màn tái xuất lần này.

Theo Star Today

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