Lee Joon Ki xuất hiện cùng vẻ ngoài 'không tuổi', thần thái toát lên vẻ lịch lãm, sắc bén trong bộ phim mới về đề tài chính trị

Again My Life là bộ phim truyền hình sắp ra mắt của Hàn Quốc với sự tham gia của Lee Joon Ki, Lee Geung Young, Kim Ji Eun và Jung Sang Hoon. Nó dựa trên một tiểu thuyết web cùng tên được xuất bản trên KakaoPage, cũng đã được phát hành dưới dạng webtoon. Again My Life kể về một công tố viên trẻ tuổi, quyết giành lại công lý, làm lại từ đầu sau khi bị bại trận một cách thê thảm trong việc hạ gục một kẻ quyền lực.

Những bức ảnh mới được công bố khắc hoạ nhân vật của Lee Joon Ki lôi cuốn và bất cần. Mặc dù máu chảy trên mặt nhưng ánh mắt của anh vẫn sắc bén và kiên quyết cảnh báo những ai cản đường anh.