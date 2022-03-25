Sau 'cú hit' Hẹn hò chốn công sở, Kim Se Jeong xác nhận tham gia bộ phim mới của SBS

Sao quốc tế 25/03/2022 18:34

Nữ diễn viên trẻ Kim Se Jeong hiện đang khiến biết bao người yêu phim Hàn trông ngóng bộ phim mới mà cô sẽ tham gia.

Theo Star Today, Kim Se Jeong sẽ vào vai On Ma Eum, một cựu vận động viên judo phải từ bỏ môn thể thao này do chấn thương rách dây chằng mắt cá chân và bắt đầu nhận việc trong bộ phận biên tập webtoon, vượt qua những khó khăn và cạnh tranh gay gắt. Nhân vật On Ma Eum là biểu tượng của sự tích cực mặc dù phải vượt qua nhiều nghịch cảnh.

Sau 'cú hit' Hẹn hò chốn công sở, Kim Se Jeong xác nhận tham gia bộ phim mới của SBS - Ảnh 1

Today's Webtoon là phiên bản làm lại của drama nổi tiếng 2016 Sleepeeer Hit của Nhật Bản. Bộ phim sẽ kể câu chuyện về một cựu vận động viên judo gia nhập bộ phận biên tập webtoon với tư cách là một nhân viên mới và đấu tranh để trở thành một biên tập viên webtoon thực thụ. Bộ phim cũng sẽ mô tả tính chất cạnh tranh của lĩnh vực này ở Hàn Quốc. Đầu năm nay, có thông tin cho rằng Nam Yoon Su đang đàm phán cho bộ phim.

Dự kiến bộ phim sẽ được phát sóng vào nửa cuối năm nay và do đài SBS thực hiện.

Sau 'cú hit' Hẹn hò chốn công sở, Kim Se Jeong xác nhận tham gia bộ phim mới của SBS - Ảnh 2

Kim Se Jeong vừa tham gia bộ phim Hẹn hò chốn công sở và vào vai cô nàng Shin Ha Ri. Shin Ha Ri được xây dựng là cô gái lanh lợi, giỏi ứng biến. Vì sợ giám đốc công ty phát hiện thân phận và đuổi việc, cô lấy tên giả là Shin Geum Hui, ký hợp đồng hẹn hò với anh. Nữ chính trong truyện bị nam chính lật tẩy nhanh, trong khi nhân vật trong phim liên tục thoát nạn, gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười.

Sau 'cú hit' Hẹn hò chốn công sở, Kim Se Jeong xác nhận tham gia bộ phim mới của SBS - Ảnh 3

Trong vai Shin Ha Ri, Kim Se Jeong được nhiều khán giả khen là Emma Stone Hàn Quốc bởi điệu cười hằn khoé miệng, diễn xuất sinh động. Cô thể hiện sự biến hóa của nhân vật khi ở trong hai thân phận: cô nhân viên Shin Ha Ri giản dị và cô gái ăn chơi Shin Geum Hui. Những tập gần đây, vai diễn có chiều sâu hơn khi Shin Ha Ri băn khoăn trước tình cảm của Kang Tae Moo, suy nghĩ về sự cách biệt của hai người.

Bộ phim Hẹn hò chốn công sở đã trở thành 'cú hit' lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Se Jeong khi liên tục phá vỡ kỉ lục rating của chính mình và đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng phát sóng. Đặc biệt ở Việt Nam, giới trẻ mê phim Hàn vô cùng trông ngóng đến ngày thứ Hai và thứ Ba - ngày phát sóng mỗi tuần của bộ phim Hẹn hò chốn công sở

Solar (MAMAMOO) diện trang phục lưới quyến rũ, hớp hồn fan với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần gợi cảm

Solar (MAMAMOO) diện trang phục lưới quyến rũ, hớp hồn fan với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần gợi cảm

Solar của MAMAMOO thu hút sự chú ý với thân hình rắn chắc hoàn hảo khi diện trang phục lưới táo bạo.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Se Jeong sao Hàn Quốc Kbiz

TIN LIÊN QUAN

Solar (MAMAMOO) diện trang phục lưới quyến rũ, hớp hồn fan với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần gợi cảm

Solar (MAMAMOO) diện trang phục lưới quyến rũ, hớp hồn fan với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần gợi cảm

'Ông hoàng rating' xứ Hàn Joo Won comeback sau thời gian dài đằng đẵng, đảm nhiệm vai chính trong phim hành động lịch sử

'Ông hoàng rating' xứ Hàn Joo Won comeback sau thời gian dài đằng đẵng, đảm nhiệm vai chính trong phim hành động lịch sử

Loạt ảnh mới cực điển trai của tài tử Hyun Bin, fan bắt đầu đếm ngược ngày diễn ra 'Đám cưới thế kỉ'

Loạt ảnh mới cực điển trai của tài tử Hyun Bin, fan bắt đầu đếm ngược ngày diễn ra 'Đám cưới thế kỉ'

Vừa kết thúc cảnh quay cuối trong Hẹn hò chốn công sở, Kim Se Jeong nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-1

Vừa kết thúc cảnh quay cuối trong Hẹn hò chốn công sở, Kim Se Jeong nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-1

‘Rụng tim’ với hình ảnh xinh đẹp của cặp đôi Han So Hee & Park Hyung Sik trong họp báo bộ phim “Soundtrack #1”: Netizen hò hét 'đẹp đôi quá anh chị ơi'!

‘Rụng tim’ với hình ảnh xinh đẹp của cặp đôi Han So Hee & Park Hyung Sik trong họp báo bộ phim “Soundtrack #1”: Netizen hò hét 'đẹp đôi quá anh chị ơi'!

Dara (2NE1) khoe ảnh mặt mộc tuổi 38 trẻ đến khó tin, bí quyết là gì?

Dara (2NE1) khoe ảnh mặt mộc tuổi 38 trẻ đến khó tin, bí quyết là gì?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 50 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào