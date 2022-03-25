Theo Star Today, Kim Se Jeong sẽ vào vai On Ma Eum, một cựu vận động viên judo phải từ bỏ môn thể thao này do chấn thương rách dây chằng mắt cá chân và bắt đầu nhận việc trong bộ phận biên tập webtoon, vượt qua những khó khăn và cạnh tranh gay gắt. Nhân vật On Ma Eum là biểu tượng của sự tích cực mặc dù phải vượt qua nhiều nghịch cảnh.

Today's Webtoon là phiên bản làm lại của drama nổi tiếng 2016 Sleepeeer Hit của Nhật Bản. Bộ phim sẽ kể câu chuyện về một cựu vận động viên judo gia nhập bộ phận biên tập webtoon với tư cách là một nhân viên mới và đấu tranh để trở thành một biên tập viên webtoon thực thụ. Bộ phim cũng sẽ mô tả tính chất cạnh tranh của lĩnh vực này ở Hàn Quốc. Đầu năm nay, có thông tin cho rằng Nam Yoon Su đang đàm phán cho bộ phim.

Kim Se Jeong vừa tham gia bộ phim Hẹn hò chốn công sở và vào vai cô nàng Shin Ha Ri. Shin Ha Ri được xây dựng là cô gái lanh lợi, giỏi ứng biến. Vì sợ giám đốc công ty phát hiện thân phận và đuổi việc, cô lấy tên giả là Shin Geum Hui, ký hợp đồng hẹn hò với anh. Nữ chính trong truyện bị nam chính lật tẩy nhanh, trong khi nhân vật trong phim liên tục thoát nạn, gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười.

Trong vai Shin Ha Ri, Kim Se Jeong được nhiều khán giả khen là Emma Stone Hàn Quốc bởi điệu cười hằn khoé miệng, diễn xuất sinh động. Cô thể hiện sự biến hóa của nhân vật khi ở trong hai thân phận: cô nhân viên Shin Ha Ri giản dị và cô gái ăn chơi Shin Geum Hui. Những tập gần đây, vai diễn có chiều sâu hơn khi Shin Ha Ri băn khoăn trước tình cảm của Kang Tae Moo, suy nghĩ về sự cách biệt của hai người.

Bộ phim Hẹn hò chốn công sở đã trở thành 'cú hit' lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Se Jeong khi liên tục phá vỡ kỉ lục rating của chính mình và đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng phát sóng. Đặc biệt ở Việt Nam, giới trẻ mê phim Hàn vô cùng trông ngóng đến ngày thứ Hai và thứ Ba - ngày phát sóng mỗi tuần của bộ phim Hẹn hò chốn công sở.