"Pachinko" - phim mới của Lee Min Ho "bốc trần" câu chuyện về những gia đình di cư tại Hàn Quốc

Sao quốc tế 26/03/2022 19:11

Pachinko không chỉ là bộ phim quy tụ dàn diễn viên cực phẩm mà còn lột tả câu chuyện của những người di cư Hàn Quốc tại Nhật Bản. Qua đó, hé lộ nhiều sự thật lịch sử khiến khán giả phải suy ngẫm.

Đồng đạo diễn bộ phim "Pachinko" cho biết vào mỗi thứ sáu, họ sẽ mang đến "chương trình đặc biệt" kể về một gia đình Hàn Quốc di cư đến Nhật Bản vào thế kỷ 20, thông qua đó, bộ phim cũng muốn "bốt trần" câu chuyện của những người nhập cư trên thế giới.

'Pachinko' - phim mới của Lee Min Ho 'bốc trần' câu chuyện về những gia đình di cư tại Hàn Quốc - Ảnh 1

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Mỹ gốc Hàn - Min Jin Lee, bộ phim mới nhất của Apple TV+ khắc họa cuộc đời của Sunja, sinh ra trong một gia đình nghèo ở Busan vào đầu những năm 1900. Dưới sự cai trị của thực dân Nhật Bản vào những năm 1910-1945, buộc cô phải di cư sang Nhật Bản. Ở đó, cô và gia đình phải trải qua một cuộc sống khó khăn và vô cùng vất vả.

Bộ phim là một trong những dự án được thực hiện ở nhiều quốc gia như: Canada, Hàn Quốc và Nhật Bản. Quy tụ dàn diễn viên toàn sao, bao gồm Youn Yuh-jung từng đoạt giải Oscar; "nam thần màn ảnh" Lee Min-ho,... 

“Tôi nghĩ câu chuyện này đặc trưng cho lịch sử Hàn Quốc, nhưng nó cũng chỉ mang tính phổ quát." - đạo diễn Kogonada cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với truyền thông Hàn Quốc.

Ông nói: "Ngay cả hiện nay, chúng ta biết rằng nhiều người cũng đang phải di cư và tìm cách sinh tồn. Và đây là câu chuyện phổ biến xuyên suốt lịch sử nhân loại". "Vì vậy, chúng tôi biết rằng đây sẽ là câu chuyện dành cho tất cả mọi người, bởi vì đó là hành trình tìm kiếm sự sống của một gia đình."

Kogonada cho biết ông đã rất ngạc nhiên trước diễn xuất của Youn Yuh-jung trong "Pachinko", (thủ vai Sunja ở độ tuổi 80, người sống ở Nhật Bản) với cái "mác" Zainichi - từ tiếng Nhật để chỉ những người Hàn có hộ khẩu thường trú tại Nhật Bản nhưng không có quốc tịch Nhật Bản.

 

'Pachinko' - phim mới của Lee Min Ho 'bốc trần' câu chuyện về những gia đình di cư tại Hàn Quốc - Ảnh 2

“Khuôn mặt của bà ấy với tôi giống như một tấm gương phản chiếu lịch sử nhân loại và lịch sử Hàn Quốc vậy, những biểu cảm đó thật sự rất thu hút tôi".

Youn Yuh-jung cho biết bà mới biết về lịch sử của những người Hàn bị gọi là "Zainichi", cái tên nói lên sự đau thương của những người dân di cư Hàn Quốc.

"Tôi đã cố gắng thể hiện khoảng thời gian vất vả mà những người đó đã phải chịu đựng. Tôi cũng đã học được rất về lịch sử đất nước". "Tôi hy vọng khán giả Hàn Quốc sẽ có thể đồng cảm với họ thông qua bộ phim".

Nữ diễn viên 74 tuổi nói thêm vai diễn Sunja của bà trong "Pachinko" khá khác với vai Soonja trong bộ phim "Minari". 

Nam diễn viên Lee Min-ho vào vai Hansu, một thương gia Hàn Quốc thuộc nhóm Zainichi, người yêu Sunja thời trẻ (do Kim Min-ha thủ vai).

Ba tập đầu tiên của "Pachinko" sẽ khởi chiếu vào thứ Sáu tuần sau, và năm tập còn lại sẽ được phát sóng lần lượt vào mỗi thứ Sáu các  tiếp theo.

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Từ khóa:   Pachinko Lee Min Ho phim hàn

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