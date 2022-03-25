Bạn gái cũ của Jimin (BTS) tiết lộ điều bất ngờ về con người thật của nam ca sĩ

Sao quốc tế 25/03/2022 18:55

Bạn đã thử tưởng tượng Jimin có thể là một người bạn trai như thế nào chưa? Một cô gái tự xưng là bạn gái cũ của nam idol đã tiết lộ một sự thật bất ngờ khiến tất cả các ARMY đều thích thú!

Dù chưa hoàn toàn xác thực câu chuyện mà người này kể lại nhưng cô gái trẻ tự nhận mình là bạn gái cũ của Jimin (BTS) đã lên mạng xã hội đăng tải thông tin rằng cô từng hẹn hò với nam ca sĩ, trong thời học sinh, trước khi Jimin nổi tiếng, nhưng anh ấy hoàn toàn hoàn hảo ở mọi thời điểm.

Bạn gái cũ của Jimin (BTS) tiết lộ điều bất ngờ về con người thật của nam ca sĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bạn gái cũ của Jimin mô tả anh ấy rất dễ thương, nhưng họ chưa bao giờ có nụ hôn đầu tiên kể từ khi hẹn hò bởi vì họ còn quá trẻ. Cô gái này nói rằng Jimin rất lịch thiệp, vì anh ấy luôn đưa ghế lại gần cô mỗi khi cô ngồi xuống. Thêm vào đó, cô còn kể lại rằng một lần nọ, Jimin đã cởi áo khoác của mình đặt trên một vũng nước để cô có thể đi qua.

ARMY và những người hâm mộ khác cho rằng không có nhiều chàng trai lịch thiệp như Jimin, cố gái ấy thật mai mắn khi có thể trở thành bạn gái của một chàng trai tử tế như vậy. 

Bạn gái cũ của Jimin (BTS) tiết lộ điều bất ngờ về con người thật của nam ca sĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Jimin cũng rất nhiệt tình tương tác với ARMY nhưng lại phản ứng một cách ngượng ngùng khi người hâm mộ bày tỏ tình cảm với anh ấy bất kể khi họ đã có bạn trai, vì anh ấy cho rằng chàng trai sẽ tức giận và đánh mình.

Bạn cảm thấy thế nào về câu chuyện trên?

Hình xăm sau tai của Jimin (BTS) có ý nghĩa đặc biệt gì?

Hình xăm sau tai của Jimin (BTS) có ý nghĩa đặc biệt gì?

Gần đây, trong tour diễn Permission to Dance on Stage các fan phát hiện ra Jimin (BTS) có một hình xăm mới. Vậy ý nghĩa của hình xăm này là gì?

Xem thêm
Từ khóa:   Jimin BTS BTS bạn gái cũ của Jimin (BTS)

TIN LIÊN QUAN

Hình xăm sau tai của Jimin (BTS) có ý nghĩa đặc biệt gì?

Hình xăm sau tai của Jimin (BTS) có ý nghĩa đặc biệt gì?

Jimin (BTS) hát nhạc phim cho drama “Our blues” quy tụ dàn diễn viên đình đám Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Han Ji Min

Jimin (BTS) hát nhạc phim cho drama “Our blues” quy tụ dàn diễn viên đình đám Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Han Ji Min

Jimin(BTS) đã truyền cảm hứng cho phong cách này của Doja Cat: Nam thần nhà BigHit là 'kho tài liệu tham khảo tuyệt vời'

Jimin(BTS) đã truyền cảm hứng cho phong cách này của Doja Cat: Nam thần nhà BigHit là 'kho tài liệu tham khảo tuyệt vời'

Những idol suýt bị “đuổi cổ” khi còn là thực tập sinh: Jimin bị phản đối ra mắt cùng BTS tới 8 lần, thành viên EXO suýt bị loại do ẩu đả

Những idol suýt bị “đuổi cổ” khi còn là thực tập sinh: Jimin bị phản đối ra mắt cùng BTS tới 8 lần, thành viên EXO suýt bị loại do ẩu đả

Chỉ với vài icon ám chỉ màu tóc mới của Suga và Jimin, fan đã "loạn nhịp" đặt nghi vấn cho màn comeback của BTS?

Chỉ với vài icon ám chỉ màu tóc mới của Suga và Jimin, fan đã "loạn nhịp" đặt nghi vấn cho màn comeback của BTS?

Cô gái như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của maknae vàng nhà BTS?

Cô gái như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của maknae vàng nhà BTS?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 44 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào