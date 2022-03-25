Bạn gái cũ của Jimin (BTS) tiết lộ điều bất ngờ về con người thật của nam ca sĩ

Bạn đã thử tưởng tượng Jimin có thể là một người bạn trai như thế nào chưa? Một cô gái tự xưng là bạn gái cũ của nam idol đã tiết lộ một sự thật bất ngờ khiến tất cả các ARMY đều thích thú!

Dù chưa hoàn toàn xác thực câu chuyện mà người này kể lại nhưng cô gái trẻ tự nhận mình là bạn gái cũ của Jimin (BTS) đã lên mạng xã hội đăng tải thông tin rằng cô từng hẹn hò với nam ca sĩ, trong thời học sinh, trước khi Jimin nổi tiếng, nhưng anh ấy hoàn toàn hoàn hảo ở mọi thời điểm.

Ảnh minh họa

Bạn gái cũ của Jimin mô tả anh ấy rất dễ thương, nhưng họ chưa bao giờ có nụ hôn đầu tiên kể từ khi hẹn hò bởi vì họ còn quá trẻ. Cô gái này nói rằng Jimin rất lịch thiệp, vì anh ấy luôn đưa ghế lại gần cô mỗi khi cô ngồi xuống. Thêm vào đó, cô còn kể lại rằng một lần nọ, Jimin đã cởi áo khoác của mình đặt trên một vũng nước để cô có thể đi qua.

ARMY và những người hâm mộ khác cho rằng không có nhiều chàng trai lịch thiệp như Jimin, cố gái ấy thật mai mắn khi có thể trở thành bạn gái của một chàng trai tử tế như vậy.

Ảnh minh họa

Jimin cũng rất nhiệt tình tương tác với ARMY nhưng lại phản ứng một cách ngượng ngùng khi người hâm mộ bày tỏ tình cảm với anh ấy bất kể khi họ đã có bạn trai, vì anh ấy cho rằng chàng trai sẽ tức giận và đánh mình.

Bạn cảm thấy thế nào về câu chuyện trên?

Hình xăm sau tai của Jimin (BTS) có ý nghĩa đặc biệt gì? Gần đây, trong tour diễn Permission to Dance on Stage các fan phát hiện ra Jimin (BTS) có một hình xăm mới. Vậy ý nghĩa của hình xăm này là gì?

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