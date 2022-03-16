Hình xăm sau tai của Jimin (BTS) có ý nghĩa đặc biệt gì?

Gần đây, trong tour diễn Permission to Dance on Stage các fan phát hiện ra Jimin (BTS) có một hình xăm mới. Vậy ý nghĩa của hình xăm này là gì?

Trong những năm qua, các thành viên của BTS đã thể hiện cá tính và mối quan hệ của họ với thế giới bằng âm nhạc. Bên cạnh đó, các nam idol cũng không ngần ngại thể hiện bản thân qua hình xăm và khuyên trên cơ thể, điều này đã thu hút sự chú ý của các ARMY. Đặc biệt, kể từ khi BTS trở nên nổi tiếng toàn cầu thì nhất cử nhất động của các thành viên đều được chú ý. Gần đây, các fan hâm mộ phát hiện một hình xăm mới sau tai của Jimin khiến ai nấy đều nóng lòng muốn biết ý nghĩa đằng sau của hình xăm này.

Tại concert Permission to Dance on Stage được tổ chức vào cuối tuần rồi ở Seoul, Hàn Quốc, nơi thần tượng đã tiết lộ thêm về hình xăm của mình.

Nhờ những bức ảnh được chụp trong buổi biều diễn diễn ra tại sân vận động Olympic, fandom đã quan sát thấy cận cảnh hình xăm phía sau tai của Jimin có dòng chữ Youth, có nghĩa là tuổi trẻ hoặc nó cũng có thể có nghĩa là trưởng thành, đại diện cho sự trưởng thành của một người. Tất cả phụ thuộc vào góc độ mà chúng ta nhìn vào.

Mặt khác, Jimin cũng đã để lộ một hình xăm khác tại concert của BTS. Các fan cho rằng hình xăm này là một mặt trăng lưỡi liềm, được thực hiện vào ngày 13 tháng 6, nhằm kỉ niệm ngày ra mắt của BTS.

Ảnh: Twitter

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