Siêu phẩm "Itaewon Class" công bố sẽ được Nhật Bản remake. Người hâm mộ hồi hộp chờ đợi xem ai sẽ trở thành "Nam thần quán rượu Park Sae Roy" và "Chị đại bá đạo Yo Yi Seo"

Sau khi tạo được tiếng vang lớn ở thị trường Hàn Quốc, sắp tới đây bộ phim "Tầng lớp Itaewon" từng gây sốt một thời chuẩn bị khuấy đảo màn ảnh với bản remake tại Nhật Bản.

Bộ phim truyền hình đình đám của JTBC "Tầng lớp Itaewon" được chuyển thể từ webcomic cùng tên của Kakao Entertainment, xác nhận sẽ được remake (làm lại) tại Nhật Bản.

Vào thứ năm, Kakao Entertainment công bố, công ty và JTBC Studios đã ký hợp đồng cấp phép cho Nhật Bản làm lại bộ phim phù hợp với thị hiếu khán giả.

Bản remake của Nhật sẽ được đồng sản xuất với JTBC Studios, Kakao Entertainment. Phía Kakao Entertainment cho biết: "Bản remake đã chọn được dàn diễn viên "xịn" cho các vai diễn và sẽ bắt đầu khởi quay vào tháng tới. Bộ phim dự kiến ​​sẽ lên sóng vào mùa hè này".

Bộ phim có 16 tập, với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng như Park Seo-joon và Kim Da-mi. Phim xoay quanh câu chuyện về chàng trai từng có tiền án Park Sae Roy (Park Seo Joon), cuộc sống của anh thay đổi sau khi bị đuổi học vì đã đánh một kẻ bắt nạt có cha là nhà tài phiệt có tiếng trong giới kinh doanh ẩm thực - Jang Geun-won (Ahn Bo-hyun). Sau cái chết của bố, Park Sae Roy mở một nhà hàng trên con phố Itaewon, chính thức đối đầu với gia đình họ Jang.

Bộ phim nổi tiếng được phát sóng vào năm 2020 với sức hút cực khủng (rating tập cuối đạt 16,5%).

Kakao Entertainment biết: "Vì IP cho bộ "Tầng lớp Itaewon" có tiềm năng rất lớn, chúng tôi đang cân nhắc tạo ra các phiên bản ở nhiều quốc gia khác không riêng gì Nhật Bản".

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