Hwang Jae-gyun & Jiyeon trước khi về chung nhà vẫn không quên "phát đường" với những khoảnh khắc "ngọt sâu răng" trên mạng xã hội

Sao quốc tế 25/03/2022 18:51

Vẫn chưa chính thức về chung nhà nhưng cặp đôi đã khiến dân tình phát hờn khi liên tục có những động thái "phát cẩu lương" trên mạng xã hội.

Như đã biết, Jiyeon đã công khai mối quan hệ yêu đương với vận động viên bóng chày Hwang Jae-gyun. Gần đây, cô nàng đã đăng một vài bức ảnh trên Instagram của mình mà không có dòng trạng thái nào.

Hwang Jae-gyun & Jiyeon trước khi về chung nhà vẫn không quên 'phát đường' với những khoảnh khắc 'ngọt sâu răng' trên mạng xã hội - Ảnh 1

Trong bức ảnh chia sẻ lên trang cá nhân, Jiyeon được cho là có mặt ở một cửa hàng pop-up của một nhãn hiệu quần áo. Cô nàng khoe thần thái 'cool ngầu' trong bộ quần áo màu xanh navy cực chất với kiểu tóc buộc tự nhiên nhưng không kém phần quyến rũ. Dù che hơn nửa khuôn mặt thì cô nàng vẫn toát lên khí chất của người nổi tiếng không thể giấu được.

Hwang Jae-gyun & Jiyeon trước khi về chung nhà vẫn không quên 'phát đường' với những khoảnh khắc 'ngọt sâu răng' trên mạng xã hội - Ảnh 2

Hwang Jae-gyun đã xem bức ảnh nhìn và để lại bình luận: "Anh nghĩ là anh đã nhìn thấy ở đâu đó haha". Ngay khi thông báo kết hôn, họ lên tục thể hiện những màn "Lovestagram" khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì độ ngọt của cặp đôi.

Được biết, Jiyeon và Hwang Jae-gyun đã công khai mối quan hệ và hai người dự định sẽ kết hôn vào tháng 12 năm nay. 

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Từ khóa:   Jiyeon T-Ara T-ARA jiyeon và bạn trai

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