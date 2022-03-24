J-Hope (BTS) dương tính với COVID-19

Sao quốc tế 24/03/2022 19:15

Vào ngày 24/3, Big Hit Music thông báo rằng J-Hope đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi bị viêm họng.

Dưới đây là phát ngôn thông báo từ công ty chủ quản Big Hit Entertainment như sau:

"Xin chào,

Đây là Big Hit Music. Chúng tôi muốn thông báo cho các bạn một số thông tin liên quan đến việc thành viên BTS J-Hope được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19.

J-Hope có triệu chứng đau họng và đã đến bệnh viện để làm xét nghiệm PCR vào thứ Tư (23/3) vừa qua và được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 vào sáng nay. J-Hope đã tiêm đủ 3 liều vắc-xin COVID-19 và hiện không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào ngoài đau họng. Hiện cậu ấy đang tự cách ly và điều trị tại nhà. Ngoại trừ J-Hope, các thành viên của BTS hiện không có bất kỳ triệu chứng cụ thể nào.

J-Hope (BTS) dương tính với COVID-19 - Ảnh 1
J-Hope (BTS) - Ảnh: Internet

J-Hope đang có kế hoạch tham gia các hoạt động dự kiến diễn ra vào tháng tới sau khi quá trình điều trị tại nhà của cậu ấy kết thúc.

Công ty chúng tôi đặt sức khỏe của các nghệ sĩ là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ J-Hope hồi phục nhanh chóng. Chúng tôi cũng sẽ chú ý hợp tác theo yêu cầu và hướng dẫn của các cơ quan chăm sóc sức khỏe.

Cảm ơn các bạn."

Tính đến thời điểm hiện tại, 6 trên tổng số 7 thành viên BTS đã từng nhiễm COVID-19 và đã khỏi bệnh, ngoại trừ J-Hope. Có thể nói đây là một tin không vui đối với người hâm mộ trên khắp thế giới, bởi tháng 4 sắp tới sẽ là chuyến lưu diễn của nhóm trên đất Mỹ cùng những hoạt động khác đáng mong đợi.

J-Hope (BTS) dương tính với COVID-19 - Ảnh 2

 

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Từ khóa:   J-Hope BTS J-Hope dương tính với COVID-19

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