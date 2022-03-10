T.O.P BIGBANG trải lòng về ý định kết thúc cuộc đời và cuộc chiến chống chọi với sức khỏe tinh thần

Sao quốc tế 10/03/2022 15:30

Nhóm nhạc BIGBANG của YG Entertainment đã tạo nên làn sóng K-Pop kể từ khi họ ra mắt vào năm 2006. Họ đã luôn có ảnh hưởng đối với những thần tượng trẻ khác và người hâm mộ trên toàn thế giới bằng âm nhạc và thái độ cầu tiến trong suốt những năm qua.

Tuy nhiên, với sự nổi tiếng toàn cầu và ở trong một ngành công nghiệp chỉ chấp nhận sự hoàn hảo, các thành viên đã chia sẻ về những khó khăn khi trở thành thần tượng âm nhạc.

T.O.P BIGBANG đã lên tiếng về những khó khăn này. Nam rapper đã biến mất khỏi làng giải trí cách đây 5 năm. Sau thông báo rằng BIGBANG sẽ trở lại trong năm nay, nam thần tượng đã cởi mở hơn về cuộc sống của mình trong K-Pop, bao gồm cả những mặt tối của mình.

T.O.P gần đây đã trò chuyện một cuộc phỏng vấn với Prestige Online và nói về quá khứ, hiện tại và tương lai của anh ấy trong ngành công nghiệp K-Pop cùng với một số thực tế khắc nghiệt của việc trở thành một thần tượng.

T.O.P BIGBANG trải lòng về ý định kết thúc cuộc đời và cuộc chiến chống chọi với sức khỏe tinh thần - Ảnh 1

Trong cuộc phỏng vấn, T.O.P đã cực kỳ chân thành chia sẻ với người hâm mộ về mọi thứ trong cuộc sống và cả sức khỏe tinh thần của anh ấy. Anh ấy giải thích rằng từ khi còn nhỏ, anh ấy đã bị trầm cảm, nhưng nghệ thuật đã cho anh ấy một cánh cửa để thoát khỏi căn bệnh đó.

"Từ khi còn trẻ, tôi đã bị trầm cảm, nhưng khi nhìn những thứ đẹp đẽ, đặc biệt là nghệ thuật, tôi cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm hơn. Như thể tôi sinh ra là để buồn vậy. Tôi đã cảm thấy rất nhạy cảm so với những đứa trẻ khác kể từ khi tôi còn nhỏ. Tôi biết và cảm nhận nó, dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn để vượt qua trầm cảm bằng cách dành thời gian cho nghệ thuật."

Anh ấy cũng nói về một giai đoạn rất đen tối của cuộc đời mình, nó gần như đã thay đổi cuộc đời anh ấy mãi mãi. Trở lại năm 2017, T.O.P chính thức bị buộc tội sử dụng trái phép cần sa tại một quốc gia vẫn còn rất nghiêm ngặt về ma túy và việc sử dụng chúng.

Vào thời điểm đó, đây là một trong những câu chuyện thời sự lớn nhất ở Hàn Quốc và T.O.P đã mô tả đó là “Khoảnh khắc tồi tệ nhất” trong cuộc đời anh ấy. Tuy nhiên, hậu quả của vụ bê bối đó ảnh hưởng nhiều nhất đến T.O.P, và anh đã tiết lộ mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của anh ấy và thậm chí dẫn đến việc anh ấy đã cố gắng tự tử.

T.O.P BIGBANG trải lòng về ý định kết thúc cuộc đời và cuộc chiến chống chọi với sức khỏe tinh thần - Ảnh 2

"Đây là lần đầu tiên tôi nói điều này một cách công khai, nhưng tôi đã cố gắng chết bằng cách tự tử khoảng năm năm trước. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đã dành cho những người xung quanh, gia đình và những người hâm mộ ngoài kia biết bao nhiêu kỉ niệm đau đớn và tổn thương."

T.O.P BIGBANG trải lòng về ý định kết thúc cuộc đời và cuộc chiến chống chọi với sức khỏe tinh thần - Ảnh 3

Đó là một sự kiện đã ảnh hưởng đến T.O.P trong nhiều năm và cũng khiến anh ấy nghĩ đến việc từ bỏ âm nhạc. Những năm tháng xa rời ánh đèn sân khấu và tình yêu dành cho âm nhạc đã giúp anh tìm lại cảm hứng sáng tác. Anh thấy mình mong muốn được đền đáp lại những người đã ủng hộ mình.

''Thực ra, tôi đã định ngừng hoạt động âm nhạc và ngừng làm nhạc sĩ. Nhưng trong những khoảng thời gian tồi tệ, những khoảng thời gian khó khăn thì động lực để tôi tiếp tục là âm nhạc."

Với khoảng thời gian xa rời công chúng, anh đã sử dụng nó để thắp lại tình yêu của mình với ngành công nghiệp âm nhạc và nhận thấy rằng nó đã thay đổi hoàn toàn con người anh. Nam ca sĩ cho rằng anh đã trút được gánh nặng trên đôi vai mình.

T.O.P BIGBANG trải lòng về ý định kết thúc cuộc đời và cuộc chiến chống chọi với sức khỏe tinh thần - Ảnh 4

"Tôi đã viết hơn 100 bài hát trong 5 năm qua. Đó là động lực của tôi, giống như việc tôi muốn làm đầy giá sách của mình vậy. Đó là niềm đam mê của tôi. Tôi nhận ra rằng thật quý giá biết bao khi có thể đền đáp lại những gì tôi đã nhận được. Tôi cảm thấy rằng bản thân đã được tái sinh thêm lần nữa."

T.O.P cũng thảo luận về việc tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc là cao nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Dù vậy, đây vẫn là một chủ đề nhạy cảm và cấm kỵ trong xã hội Hàn Quốc. Tuy nhiên, với việc thần tượng như T.O.P và những người khác lên tiếng về mức độ nghiêm trọng của sức khỏe tâm lý thì chủ đề này đã bắt đầu được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là trong thế giới K-Pop.

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Từ khóa:   T.O.P BigBang T.O.P BIGBANG

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