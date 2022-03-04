Robert Pattinson tiết lộ cách anh "đếm từng ngụm nước" để có thể hình đẹp như mơ trong Batman

Sao quốc tế 04/03/2022 14:27

Robert Pattinson cho biết anh ấy thậm chí còn đang ‘đếm từng ngụm nước’ trước khi quay The Batman và thừa nhận rằng anh ấy đã phải mất rất nhiều thời gian để lấy lại vóc dáng trước khi quay các cảnh trong phim.

Nam diễn viên 35 tuổi cho biết anh đã phải theo dõi chế độ ăn uống của mình vô cùng nghiêm ngặt và thậm chí còn “đếm từng ngụm nước” để đảm bảo hình thể trước khi quay cảnh cởi trần trong phim. Ngôi sao Chạng vạng đã mất hàng tháng trời để chuẩn bị tốt nhất cho vai chính này, anh nói đùa rằng: “Nỗi xấu hổ là động lực lớn nhất của tôi, luôn luôn là như vậy”.

Robert gần đây đã nói với People trên thảm đỏ tại buổi ra mắt The Batman ở thành phố New York: “Tôi có khoảng ba tháng trước khi bộ phim bắt đầu, và sau đó tôi phải tập thể dục trước và sau giờ làm việc. Tôi chỉ biết cắt giảm khẩu phần ăn của mình và đếm từng ngụm nước để có thể hoàn thành cảnh quay cởi áo trong Batman.”

Robert Pattinson tiết lộ cách anh 'đếm từng ngụm nước' để có thể hình đẹp như mơ trong Batman - Ảnh 1

Giảm cân cho các vai diễn là điều mà nam diễn viên Hollywood đã làm trước đây nên không có gì ngạc nhiên khi anh ấy thử thách bản thân với phần phim này. Vào năm 2016, Robert đã giảm vòng eo xuống còn 71cm vì anh đã thực sự không ăn gì để chuẩn bị cho cảnh quay của mình trong The Lost City of Z.

Robert Pattinson đã có một dàn diễn viên nổi tiếng đồng hành cùng mình trong Người dơi mà vai diễn của anh là điểm sáng của bộ phim. Trong số đó, Zoë Kravitz đóng vai Catwoman và Paul Dano đảm nhận vai phản diện The Riddler.

Phát biểu gần đây, Kravitz - ngôi sao của Big Little Lies cho biết cô rất vui khi được làm việc cùng với Pattinson khi cô khen ngợi nam diễn viên “dũng cảm” và “táo bạo”. Nữ diễn viên chia sẻ với các phóng viên trên thảm đỏ: “Anh ấy quả thực là một người tốt bụng và là một diễn viên tuyệt vời. Tôi nghĩ anh ấy đã có những lựa chọn dũng cảm và táo bạo cho phần phim này. Robert cũng chỉ là một con người vui vẻ và thật khó để tìm thấy sự kết hợp giữa một người nào đó nhẹ nhàng, hài hước và đồng thời rất giỏi những gì họ làm.”

Robert Pattinson tiết lộ cách anh 'đếm từng ngụm nước' để có thể hình đẹp như mơ trong Batman - Ảnh 2

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Batman Robert Pattinson Zoe Kravitz Người dơi

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