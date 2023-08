Dàn diễn viên tài năng Park Min Young, NCT's Do Young, Kim So Yeon và các dự án phim truyền hình K-drama mới nhất không thể bỏ qua

Phạm Băng Băng trước đó đã từng tham gia bộ phim My way và có bốn năm gián đoạn trước khi thử sức với bộ phim Hollywood The 355 vừa được công chiếu vào đầu năm nay.

Tale of the Nine-Tailed (mùa 2)

Kim So Yeon được biết đến với vai diễn phản diện Cheon Seo Jin đầy âm mưu, thủ đoạn trong phim The Penthouse, nay đã trở lại màn ảnh trong phần thứ hai của bộ phim Tale of the Nine-Tailed.

Nữ diễn viên sẽ thay thế Jo Bo Ah và đảm nhận vai nữ chính Ryu Hong Joo - một nhân vật mới với vẻ đẹp tuyệt trần, chủ của một nhà hàng nổi tiếng và đồng thời là một trong những nữ thần vàng của bán đảo Triều Tiên.

Kim So Yeon sẽ lên sóng cùng Lee Dong Wook và Kim Bum sau khi bộ phim được nhà sản xuất xác nhận phần 2 vào cuối năm ngoái. Đây là một điều hiếm thấy ở một bộ phim Hàn Quốc điển hình, tuy nhiên trước đó The Penthouse cũng đã cho ra mắt ba mùa phim và gây được sức hút ở Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

Wax Doll

“Chàng Hậu” Shin Hye Sun đang được giới báo chí truyền tai nhau về việc cô đã được mời đóng vai chính trong bộ phim sắp tới Wax Doll.

Nổi lên như một hiện tượng độc lạ từ vai diễn Hoàng Hậu trong phim Mr. Queen cho đến “nữ hoàng rating”, Shin Hye Sun hiện đang trở thành một trong những diễn viên được săn đón tại xứ xở Kim Chi. Hiện tại, nữ diễn viên đang ghi hình cho bộ phim hài hành động Brave Citizen cùng Lee Jun Young (U-KISS) và vẫn chưa có thông tin chính thức cho thấy Shin Hye Sun sẽ đảm nhận vai chính cho Wax Doll.

To X Who Doesn’t Love Me

Do Young, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng NCT xác nhận tham gia “To X Who Doesn’t Love Me” do nhà TVING sản xuất. Han Ji Hyo - diễn viên phụ từng đóng Work Later, Drink Now và phần 2 của Hospital Playlist sẽ đảm nhận vai trò nữ chính trong phim bên cạnh Do Young.

Nữ diễn viên sẽ thủ vai Seo Hee Soo, một người luôn dằn vặt mình trong mặc cảm, tự ti cho đến khi tìm thấy cuốn sổ ma thuật. Trong khi đó, Do Young sẽ vào vai người bạn thân của cô và là người duy nhất biết được bí mật ẩn sau cuốn sổ.

Dự kiến To X Who Doesn’t Love Me sẽ được phát sóng vào tháng 6 sắp tới.

MonWedFriTuesThursSat

Mặc dù đang được yêu thích nồng nhiệt trong bộ phim Forecasting Love And Weather đóng cùng Song Kang, Park Min-young có thể sẽ nhanh chóng trở lại màn ảnh nhỏ. Theo giới báo chí, nữ diễn viên hiện đang đàm phán cho vai chính trong bộ phim sắp tới của tvN MonWedFriTuesThursSat.

Trước đó, Yoo Yeon Seok cũng được mời chọn làm nhân vật nam chính trong phim. Anh là một diễn viên tài năng và đạt nhiều thành công kể từ hai mùa của Hospital Playlist.

Công ty CJ E&M và Studio 605 sẽ cùng nhau hợp tác sản xuất bộ phim. Nội dung kể về một người chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê vợ đối với những người đàn ông độc thân cần giúp đỡ trong việc thể hiện hình ảnh gia đình khi tham dự các buổi sự kiện, đám cưới hay họp lớp.

Park Min Young sẽ “làm việc” vào thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần bằng cách trở thành cô “vợ hờ” của những người đàn ông này, sau đó dành ngày Chủ Nhật để tận hưởng cuộc sống của bản thân.