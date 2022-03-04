Có thể diễn xuất của Cảnh Điềm lên xuống vô cùng thất thường nhưng không thể nào phủ nhận việc nhan sắc của cô thuộc hàng top của C-biz hiện tại.

Sau thời gian dài bị chê là "thuốc độc phòng vé", Cảnh Điềm đã có màn trở lại đầy ngoạn mục với tác phẩm chuyển thể Tư Đằng, đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới. Ngoài việc chau chuốt kỹ năng diễn xuất, nhan sắc của nữ minh tinh cũng được cô bảo toàn cẩn thận, nhưng sau khi nghe qua bí quyết dưỡng nhan của cô, nhiều người cho biết họ cứ ngỡ cô đang "mắc bệnh ngôi sao".

Cảnh Điềm đẹp đến ngạt thở, bất chấp mọi góc quay trong 'Tư Đằng' - Ảnh: Internet

Theo đó, một blogger khá có tiếng trên diễn đàn Weibo đã tiết lộ, Cảnh Điềm không ngại xả thân vì vai diễn, trong thời gian quay phim, cảnh quay khó mấy cô cũng chấp nhận nhưng đổi lại cô phải được nghỉ ngơi đủ 12 tiếng mỗi ngày. Ngoài ra, nữ minh tinh còn từ chối việc quay phim đêm và thức khuya. Nếu không đáp ứng đầy đủ các nguyện vọng trên thì cô sẽ không nhận vai diễn bằng bất cứ giá nào.

Có thể thấy, tuy diễn xuất của Cảnh Điềm đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn lên xuống thất thường và gây ra nhiều tranh cãi, nên hiện tại thứ duy nhất khiến công chúng nhớ về cô chính là dung nhan tuyệt mỹ. Bởi vậy, nên việc cô bất chấp bảo toàn nhan sắc của mình cũng là một điều hoàn toàn có thể hiểu được.

Khán giả khuyên Cảnh Điềm nên chau chuốt hơn về diễn xuất vì cô đã quá đẹp rồi - Ảnh: Internet

Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng Cảnh Điềm nên chú tâm hơn về diễn xuất vì nếu chỉ quan tâm vào mặt nhan sắc thì sớm muộn cô cũng sẽ bị tụt lại đằng sau các đồng nghiệp hiện tại mà thôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-diem-bi-che-mac-benh-ngoi-sao-khi-tiet-lo-bi-quyet-duong-nhan-trong-thoi-ky-dong-phim-453459.html