Cảnh Điềm lộ dáng vẻ đơ cứng, già nua đáng báo động trong phim mới đóng cùng Hứa Ngụy Châu

Bộ phim Tư đằng của Cảnh Điềm và Trương Bân Bân đã kết thúc từ rất lâu nhưng đến hiện tại vẫn luôn nằm trong top những tác phẩm hot nhất. Nhan sắc của Cảnh Điềm trong Tư đằng là không cần phải bàn cãi.

Nhân lúc tên tuổi của đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh đang cao, bộ phim Lưu quang chi thành mà cô đóng vai chính hợp tác cùng Hứa Ngụy Châu đã chính thức lên sóng vào ngày 20/1/2022. Được biết, tác phẩm này đã đóng máy từ cuối năm 2020 nhưng mãi đến đầu năm nay mới ra mắt khán giả.

Trong những tập đầu của Lưu quang chi thành, nhiều netizen nhận ra khuyết điểm nhan sắc của mỹ nhân Tư Đằng. Cụ thể, khi thì Cảnh Điềm lộ gương mặt thờ thẫn như mất ngủ, bóng dầu, có lúc lại tròn vo như chiếc bánh bao, hai má sưng húp.

Chưa kể, diễn xuất của nữ diễn viên cũng không ổn định, cảnh khóc, buồn, vui hay giận hờn đều không bộc lộ được cảm xúc của nhân vật. Biểu cảm của người đẹp bị đánh giá là "một màu, đơ cứng".

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng hi vọng Cảnh Điềm sẽ diễn tròn vai Phùng Thế Chân trong Lưu quang chi thành chứ không cần phải quá xuất sắc. Tuy có bối cảnh dân quốc và nội dung khá hấp dẫn Bởi vì, vai diễn này được cho là nhân vật nặng ký của tác phẩm chứ không đơn giản chỉ là “nàng thơ”.

Lưu quang chi thành là bộ phim truyền hình đề tài tình cảm, dân quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mỹ Bảo. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện giữa hai nhân vật chính là Phùng Thế Chân và Dung Gia Thượng - đại thiếu gia của Dung gia.

Ở Thượng Hải không ai không biết một Dung gia vô cùng giàu có và trong gia tộc này có một đại thiếu gia ngỗ ngược, lạnh lùng, kiêu ngạo, không chịu quản giáo bởi bất kỳ ai. Phùng Thế Chân khó khăn lắm mới có thể trở thành gia sư cho của Dung Gia Thượng. Đồng thời, một âm mưu khác cũng dần dần hé mở.

Khi họ gặp nhau cũng là lúc một âm mưu được mở ra, kéo theo tất cả mọi người sa vào. Song song với việc giải mã những bí mật còn là hành trình cặp đôi nảy sinh tình cảm, rơi vào yêu hận, phản bội và tổn thương.