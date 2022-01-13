Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL 

Sao quốc tế 13/01/2022 15:00

Cảnh Điềm thu hút sự chú ý của khán giả khi xuất hiện trên bìa tạp chí L'OFFICIEL số tháng  2/2022.

Mới đây, trên trở lại với bộ ảnh chụp cho tạp chí L'OFFICIEL tháng 2, Cảnh Điềm gây chú ý với nét đẹp kiêu sa, quyến rũ của mình. Được biết bộ ảnh này được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Liễu Tông Nguyên.

Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL  - Ảnh 1

Mỹ nhân Tư Đằng trên bìa tạp chí L'OFFICIEL. Diện lên mình chiếc váy hồng nổi bật, người đẹp khoe trọn nhan sắc thanh thuần với góc nghiêng thần thánh.

Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL  - Ảnh 2

Khuôn mặt nhỏ nhắn không góc chết, đôi mắt to đượm buồn của người đẹp khiến bao người phải ngẩn ngơ.

 Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL  - Ảnh 3

Cô nàng sở hữu nhan sắc hợp mắt người Trung Quốc với làn da "phát sáng", đôi mắt có tỉ lệ lớn so với khuôn mặt, sống mũi cao và nhỏ, đôi môi mọng đỏ hé mở như những nụ hoa, lông mày lá liễu sắc mỏng mong manh như một vệt nắng.

Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL  - Ảnh 4

Về dáng vóc, Cảnh Điềm sở hữu thân hình thon gọn với khung xương nhỏ đúng chuẩn highfashion. Gu thời trang của nữ diễn viên pha trộn giữa Parisian Chic và streetstyle cũng là gợi ý xứng đáng để nhiều người học hỏi. 

Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL  - Ảnh 5

Khi xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang danh tiếng, nhan sắc lộng lẫy của nữ diễn viên khiến khán giả chỉ biết nín thở và cảm thán vì quá đẹp.

Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL  - Ảnh 6

  Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL  - Ảnh 7

 Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL  - Ảnh 8

Loạt ảnh đầy ma mị nhưng không kém phần quyến rũ của “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh”.

Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL  - Ảnh 9

Cảnh Điềm được khán giả ưu ái với tên gọi “Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh”, bởi cô sở hữu nhan sắc đặc biệt, độc nhất vô nhị, được ví với "đóa hoa thủ đô", "Hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh". Cô đã từng góp mặt trong nhiều dự án phim nổi tiếng của Hollywood như Kong: Skull Island, Pacific Rim: Uprising. 

Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL  - Ảnh 10

Tuy xinh đẹp, nổi tiếng là thế nhưng Cảnh Điềm chưa bao giờ được công chúng đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Cô còn bị mệnh danh là “thảm họa phòng vé” khi mỗi bộ phim cô tham gia đều đứng trước nguy cơ trở thành quả bom xịt.

Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL  - Ảnh 11

Tuy nhiên, ở lĩnh vực thời trang, Cảnh Điềm lại là cái tên sáng giá với gu thời trang hiện đại, trộn lẫn giữa sự yểu điệu nữ tính với nét phóng khoáng trẻ trung. Nhan sắc kiều diễm và thân hình nhỏ nhắn của cô cũng rất phù hợp với thị hiếu khán giả Trung Quốc. 

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