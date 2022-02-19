Hé lộ loạt ảnh Cảnh Điềm năm 20 tuổi, danh xưng 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' liệu có trao nhầm người?

Cảnh Điềm sinh năm 1988. Nữ diễn viên tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Mặc dù có những tranh cãi liên quan diễn xuất, nhưng nhan sắc của nữ diễn viên là điều mà ít ai có thể phủ nhận được. Do đó, người đẹp được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" nhờ vẻ đẹp sang chảnh, kiêu kỳ, sang trọng.

Mới đây, cư dân mạng lan truyền một loạt ảnh của Cảnh Điềm vào năm 20 tuổi. Sau khi xem xong những bức ảnh này, dân tình đã phải dành lời ngợi khen cho nhan sắc thanh thuần và làn da trắng đến "phát sáng" của nữ diễn viên.