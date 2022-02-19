Hé lộ loạt ảnh Cảnh Điềm năm 20 tuổi, danh xưng 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' liệu có trao nhầm người?

Cách đây không lâu, những bức ảnh cũ thuở Cảnh Điềm mới tròn 20 tuổi đang được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội xứ Trung.
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Cảnh Điềm sinh năm 1988. Nữ diễn viên tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Mặc dù có những tranh cãi liên quan diễn xuất, nhưng nhan sắc của nữ diễn viên là điều mà ít ai có thể phủ nhận được. Do đó, người đẹp được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" nhờ vẻ đẹp sang chảnh, kiêu kỳ, sang trọng.
Mới đây, cư dân mạng lan truyền một loạt ảnh của Cảnh Điềm vào năm 20 tuổi. Sau khi xem xong những bức ảnh này, dân tình đã phải dành lời ngợi khen cho nhan sắc thanh thuần và làn da trắng đến "phát sáng" của nữ diễn viên.
Gương mặt thanh tú, nụ cười sáng bừng sức sống cùng đôi mắt long lanh, tất cả đã giúp cho Cảnh Điềm trở thành người đẹp hạng A showbiz.
Sau thành công của bộ phim "Tư Đằng", cái tên Cảnh Điềm thống lĩnh các bảng xếp hạng danh tiếng dành cho nữ diễn viên và được săn đón trong nhiều sự kiện, dự án. Đồng thời, diễn xuất của nữ diễn viên được nhận xét là tiến bộ vượt bậc so với những lần trước đây. Nhiều người bày tỏ rằng việc Cảnh Điềm quyết định chuyển hướng từ phim điện ảnh sang đóng phim truyền hình là một trong những lựa chọn đúng đắn của cô.
Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Cảnh Điềm đã dần khẳng định vị thế của mình trong lòng khán giả. Hiện tại, "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" đang cân bằng giữa việc kinh doanh và sự nghiệp diễn xuất của mình, chuẩn bị cho những dự án sắp diễn ra trong tương lai.