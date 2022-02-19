Hé lộ loạt ảnh Cảnh Điềm năm 20 tuổi, danh xưng 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' liệu có trao nhầm người?

Sao quốc tế 19/02/2022 20:00

Cách đây không lâu, những bức ảnh cũ thuở Cảnh Điềm mới tròn 20 tuổi đang được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội xứ Trung.

Cảnh Điềm sinh năm 1988. Nữ diễn viên tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Mặc dù có những tranh cãi liên quan diễn xuất, nhưng nhan sắc của nữ diễn viên là điều mà ít ai có thể phủ nhận được. Do đó, người đẹp được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" nhờ vẻ đẹp sang chảnh, kiêu kỳ, sang trọng. 

Mới đây, cư dân mạng lan truyền một loạt ảnh của Cảnh Điềm vào năm 20 tuổi. Sau khi xem xong những bức ảnh này, dân tình đã phải dành lời ngợi khen cho nhan sắc thanh thuần và làn da trắng đến "phát sáng" của nữ diễn viên.

canh diem
canh diem 1
canh diem 2
Nhan sắc thanh thuần và làn da trắng đến phát sáng của Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Gương mặt thanh tú, nụ cười sáng bừng sức sống cùng đôi mắt long lanh, tất cả đã giúp cho Cảnh Điềm trở thành người đẹp hạng A showbiz. 

Sau thành công của bộ phim "Tư Đằng", cái tên Cảnh Điềm thống lĩnh các bảng xếp hạng danh tiếng dành cho nữ diễn viên và được săn đón trong nhiều sự kiện, dự án. Đồng thời, diễn xuất của nữ diễn viên được nhận xét là tiến bộ vượt bậc so với những lần trước đây. Nhiều người bày tỏ rằng việc Cảnh Điềm quyết định chuyển hướng từ phim điện ảnh sang đóng phim truyền hình là một trong những lựa chọn đúng đắn của cô. 

canh diem 3
canh diem 4
Cảnh Điềm của hiện tại đằm thắm, duyên dáng và xinh đẹp - Ảnh: Internet

Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Cảnh Điềm đã dần khẳng định vị thế của mình trong lòng khán giả. Hiện tại, "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" đang cân bằng giữa việc kinh doanh và sự nghiệp diễn xuất của mình, chuẩn bị cho những dự án sắp diễn ra trong tương lai.

Cảnh Điềm sánh đôi cùng 'trai trẻ' Hứa Ngụy Châu trong trailer 'Lưu Quang Chi Thành'

Cảnh Điềm sánh đôi cùng 'trai trẻ' Hứa Ngụy Châu trong trailer 'Lưu Quang Chi Thành'

Liệu Cảnh Điềm và Hứa Ngụy Châu "gây sốt" với màn sánh đôi đẹp như mơ trong phim mới "Lưu quang chi thành" sắp lên sóng vào tháng 1 năm 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Cảnh Điềm nhan sắc Cảnh Điềm Cảnh Điềm năm 20 tuổi sao Hoa ngữ làng sao tin tức sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Cảnh Điềm sánh đôi cùng 'trai trẻ' Hứa Ngụy Châu trong trailer 'Lưu Quang Chi Thành'

Cảnh Điềm sánh đôi cùng 'trai trẻ' Hứa Ngụy Châu trong trailer 'Lưu Quang Chi Thành'

Cảnh Điềm lộ dáng vẻ đơ cứng, già nua đáng báo động trong phim mới đóng cùng Hứa Ngụy Châu

Cảnh Điềm lộ dáng vẻ đơ cứng, già nua đáng báo động trong phim mới đóng cùng Hứa Ngụy Châu

Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL 

Cảnh Điềm khiến bao người ngẩn ngơ với nhan sắc kiêu sa, ma mị trên bìa tạp chí L'OFFICIEL 

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, "Song Hye Kyo xứ Trung" khoe vòng 1 siêu khủng

Siêu thảm đỏ Esquire: Cảnh Điềm đẹp mê mẩn, "Song Hye Kyo xứ Trung" khoe vòng 1 siêu khủng

Tin tức dưa Cbiz ngày 01/01/2022: Tiết lộ danh sách khách mời đêm trao giải tại Tuần lễ thời trang Bắc Kinh, Cảnh Điềm - Hứa Khải sẽ không đóng Đông Cung?

Tin tức dưa Cbiz ngày 01/01/2022: Tiết lộ danh sách khách mời đêm trao giải tại Tuần lễ thời trang Bắc Kinh, Cảnh Điềm - Hứa Khải sẽ không đóng Đông Cung?

'Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm lộ nhan sắc thật gây choáng trong loạt hình chụp trộm

'Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm lộ nhan sắc thật gây choáng trong loạt hình chụp trộm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào