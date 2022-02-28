Những bộ phim đình đám giúp Lưu Thi Thi chễm chệ ngồi lên vị trí 'Nhất Tỷ Đường Nhân'

Nhờ sự nâng đỡ của công ty đình đám này mà nhiều cái tên đã có địa vị cụ thể trong giới giải trí , chẳng hạn như Lưu Thi Thi , cô được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng " Nhất Tỷ Đường Nhân " sau thành công của hàng loạt tác phẩm mà cô đóng chính khi còn dưới trướng công hãng phi Đường Nhân.

Theo Wikipedia, hãng phim Đường Nhân là một công ty chuyên tham gia đầu tư, sản xuất, phân phối phim truyền hình, quản lý nghệ sĩ, xuất bản truyện tranh và chế tác phim hoạt hình. Ngoài ra, nơi đây cũng từng là công ty quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thuộc hàng top của C-biz như Hồ Ca, Lưu Thi Thi , Lý Á Bằng, Cổ Lực Na Trát, Tần Dao, Quách Tấn An,...

Vừa qua, một blogger khá nổi tiếng của Trung Hoa đã tổng hợp các tác phẩm cổ trang tiêu biểu mà Lưu Thi Thi từng đóng chính trước đây. Ngoài ra, vị blogger này còn liệt kê hàng loạt các diễn viên nam từng hợp tác cùng nữ minh tinh họ Lưu, qua đó chứng tỏ được rằng ngôi vị "Đường Nhân Nhất Tỷ" của cô không phải là chuyện đùa và sau này dù cho có tiểu hoa đán đình đám nào cũng chẳng thể vượt mặt nổi.

Tên tuổi của Lưu Thi Thi 'lên như diều gặp gió' sau thành công của Bộ Bộ Kinh Tâm

Sự thành công của Bộ Kinh Tâm không thể chối cãi, nó mang về cho dàn cast của bộ phim, đặc biệt là Lưu thi Thi nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Ngoài ra các diễn viên nam hợp tác cùng cô trong bộ phim này đều là các tên tuổi lớn trong làng giải trí Hoa ngữ như Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh,... Độ nổi tiếng của tác phẩm này thậm chí còn phủ sóng trên toàn châu Á và còn được Hàn Quốc remake lại với cái tên Người Tình Ánh Trăng.

2. Phong Trung Kỳ Duyên

Hai nam diễn viên kết hợp cùng Lưu thi Thi trong Phong Trung Kỳ Duyên đều vô cùng nổi tiếng và có địa vị không hề nhỏ trong C-biz

Hồ Ca và bành Vu Yến là hai sao nam có độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng không thể đùa tại C-biz. Trong bộ phim này, Lưu Thi Thi cùng hai diễn viên nam kể trên đã vướng vào một mối tình tay 3 đầy ngang trái và thù hận. Tuy diễn xuất của cô vẫn bị phụ thuộc nhiều vào bạn diễn nam nhưng khán giả vẫn vô cùng hài lòng với nàng "Ngọc Cẩn" của Lưu Thi Thi khi cô quá hợp với tạo hình cổ trang và mỗi lần xuất hiện đều gây cho công chúng sự xao xuyến khó tả.

3. Nữ Y Minh Phi Truyện

Sự kết hợp của Lưu Thi Thi và Hoắc Kiến Hoa đã tạo nên một bộ phim khó quên

Là bộ phim được chuyển thể từ câu chuyện có thật về một nữ thần y trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, Lưu Thi Thi khi hóa thân vào vai chính Đàm Doãn đã diễn tả chân thật và rõ nét nhất một nữ nhân cổ đại vượt ngàn sóng gió và cấm kỵ để trở thành danh y đại tài, vượt mặt cả giới nam nhân, mở ra một chế độ y nữ mới của Trung Quốc. Trong tác phẩm này, Lưu Thi Thi đã kết hợp cùng nam tài tử Hoắc Kiến Hoa tạo nên một bộ phim khó quên và vô cùng nổi tiếng.

Ảnh: Internet, Weibo