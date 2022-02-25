Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long phản bác tin đồn ly hôn, tuyên bố đưa những người tung tin ra trước pháp luật

Sao quốc tế 25/02/2022 22:42

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi vừa qua đã phản bác thông tin cặp đôi ly hôn, ngoài ra họ còn thông báo sẽ đưa người tung tin đồn này ra trước pháp luật.

Sina đưa tin, ngày 25/2 vừa qua, phía công ty đại diện của Ngô Kỳ Long đã đưa ra thông báo phủ nhận việc nam diễn viên và vợ là Lưu Thi Thi đã ly hôn. Cặp đôi nổi tiếng còn khẳng định đang thu thập bằng chứng để tiến hành đưa những người tung tin thất thiệt này ra tòa.

luu thi thi 1
Ảnh cưới của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi được dùng để làm hình minh họa cho bài viết - Ảnh: Weibo

Theo Sina, trước đó một hot blogger người Trung có nickname Trương Tiểu Hàn đã đăng tải lên trang cá nhân của mình thông tin một cặp vợ chồng đều là các nghệ sĩ có độ tuổi chênh lệch khá lớn đã ly hôn với nhau. Thông tin này còn tiết lộ rằng người chồng vì đã phải lòng một nữ trợ lý nên đã ngoại tình sau lưng vợ, sau khi cô vợ phát hiện thì hai người tranh cãi gay gắt và kết quả là ly hôn.

Bên cạnh đó, blogger này đã sử dụng hình minh họa là ảnh cưới của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi, không những vậy thông tin về sự chênh lệch tuổi tác của cặp đôi trong bài viết còn trùng với cặp vợ chồng này ngoài đời thật. Được biết Ngô Kỳ Long và vợ cách nhau 17 tuổi.

luu thi thi 2
Cặp đôi đã lên tiếng bác bỏ thông tin ly hôn và tuyên bố sẽ khởi kiện người tung tin đồn thất thiệt này - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đang là hai cái tên hot nhất MXH xứ Trung, dù cho công ty đại diện của hai nghệ sĩ đã lên tiếng bác bỏ nhưng người hâm mộ vẫn cực kỳ lo lắng cho cặp đôi này.

Những mỹ nhân Hoa ngữ xấu thê thảm khi đóng phim cổ trang: Lưu Diệc Phi đội nguyên 'mâm chè', Lưu Thi Thi gây thù với thợ makeup

Những mỹ nhân Hoa ngữ xấu thê thảm khi đóng phim cổ trang: Lưu Diệc Phi đội nguyên 'mâm chè', Lưu Thi Thi gây thù với thợ makeup

Tuy cùng đóng phim cổ trang nhưng không phải mỹ nhân Hoa ngữ nào cũng có thể xinh đẹp yêu kiều trên màn ảnh, ngay cả "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi cũng không ngoại lệ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi Ngô Kỳ Long Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long ly hôn sao Hoa ngữ sao hoa ngữ ly hôn

TIN LIÊN QUAN

Những mỹ nhân Hoa ngữ xấu thê thảm khi đóng phim cổ trang: Lưu Diệc Phi đội nguyên 'mâm chè', Lưu Thi Thi gây thù với thợ makeup

Những mỹ nhân Hoa ngữ xấu thê thảm khi đóng phim cổ trang: Lưu Diệc Phi đội nguyên 'mâm chè', Lưu Thi Thi gây thù với thợ makeup

Tin tức dưa Cbiz ngày 10/01: Vương Nhất Bác có người nâng đỡ, Lưu Thi Thi và Dương Mịch hợp tác?

Tin tức dưa Cbiz ngày 10/01: Vương Nhất Bác có người nâng đỡ, Lưu Thi Thi và Dương Mịch hợp tác?

Lưu Thi Thi 12 năm trước gây sốc vì nhan sắc 'thoát tục', chỉ mỉm cười thôi cũng khiến đối phương 'gục ngã'

Lưu Thi Thi 12 năm trước gây sốc vì nhan sắc 'thoát tục', chỉ mỉm cười thôi cũng khiến đối phương 'gục ngã'

Những cảnh dưới mưa đẹp nhất màn ảnh Cbiz: Lưu Thi Thi kinh điển nhất, 'Sơn hà lệnh' gây bất ngờ nhất!

Những cảnh dưới mưa đẹp nhất màn ảnh Cbiz: Lưu Thi Thi kinh điển nhất, 'Sơn hà lệnh' gây bất ngờ nhất!

Mỹ nhân Hoa ngữ diện đồ màu “tím lịm tìm sim”: Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng, Lưu Thi Thi đẹp bất chấp

Mỹ nhân Hoa ngữ diện đồ màu “tím lịm tìm sim”: Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng, Lưu Thi Thi đẹp bất chấp

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/01: Dương Mịch và Lưu Thi Thi hợp tác, Cúc Tịnh Y đóng 'Tiên Kiếm 4'

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/01: Dương Mịch và Lưu Thi Thi hợp tác, Cúc Tịnh Y đóng 'Tiên Kiếm 4'

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào