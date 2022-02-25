Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long phản bác tin đồn ly hôn, tuyên bố đưa những người tung tin ra trước pháp luật

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi vừa qua đã phản bác thông tin cặp đôi ly hôn, ngoài ra họ còn thông báo sẽ đưa người tung tin đồn này ra trước pháp luật.

Sina đưa tin, ngày 25/2 vừa qua, phía công ty đại diện của Ngô Kỳ Long đã đưa ra thông báo phủ nhận việc nam diễn viên và vợ là Lưu Thi Thi đã ly hôn. Cặp đôi nổi tiếng còn khẳng định đang thu thập bằng chứng để tiến hành đưa những người tung tin thất thiệt này ra tòa.

Ảnh cưới của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi được dùng để làm hình minh họa cho bài viết - Ảnh: Weibo

Theo Sina, trước đó một hot blogger người Trung có nickname Trương Tiểu Hàn đã đăng tải lên trang cá nhân của mình thông tin một cặp vợ chồng đều là các nghệ sĩ có độ tuổi chênh lệch khá lớn đã ly hôn với nhau. Thông tin này còn tiết lộ rằng người chồng vì đã phải lòng một nữ trợ lý nên đã ngoại tình sau lưng vợ, sau khi cô vợ phát hiện thì hai người tranh cãi gay gắt và kết quả là ly hôn.

Bên cạnh đó, blogger này đã sử dụng hình minh họa là ảnh cưới của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi, không những vậy thông tin về sự chênh lệch tuổi tác của cặp đôi trong bài viết còn trùng với cặp vợ chồng này ngoài đời thật. Được biết Ngô Kỳ Long và vợ cách nhau 17 tuổi.

Cặp đôi đã lên tiếng bác bỏ thông tin ly hôn và tuyên bố sẽ khởi kiện người tung tin đồn thất thiệt này - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đang là hai cái tên hot nhất MXH xứ Trung, dù cho công ty đại diện của hai nghệ sĩ đã lên tiếng bác bỏ nhưng người hâm mộ vẫn cực kỳ lo lắng cho cặp đôi này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-thi-thi-ngo-ky-long-phan-bac-tin-don-ly-hon-tuyen-bo-dua-nhung-nguoi-tung-tin-ra-truoc-phap-luat-452199.html