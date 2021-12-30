Lưu Thi Thi 12 năm trước gây sốc vì nhan sắc 'thoát tục', chỉ mỉm cười thôi cũng khiến đối phương 'gục ngã'

Sao quốc tế 30/12/2021 11:28

Dung nhan "không tì vết" của Lưu Thi thi trong một buổi họp báo cách đây 12 năm bất ngờ gây bão MXH bởi vẻ đẹp kiều diễm hiếm có.

MXH xứ Trung hiện đang "rần rần" với loạt ảnh của Lưu Thi Thi cách đây... 12 năm. Được biết, lúc này nữ diễn viên đang tham dự một buổi họp báo. Ở độ tuổi đôi mươi, Lưu Thi Thi được nhận xét đẹp như "tiên giáng trần" với làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú và nụ cười "hớp hồn" đối phương.

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Nhan sắc trong trẻo, kiều diễm của Lưu Thi Thi cách đây 12 năm

Cũng vì sở hữu một nhan sắc vô cùng "thoát tục", đứng giữa đám đông Lưu Thi Thi luôn nổi bật một cách bất chấp. Nhiều người còn cho rằng với dung mạo này cô xứng đáng với danh xưng Tiểu Hoa Đán hàng đầu C-biz.

Với loạt góc nghiêng thần thánh cùng các đường nét mềm mại, netizen còn không ngớt lời khen ngợi Lưu Thi Thi, so sánh cô với Châu Tấn thời trẻ - nữ diễn viên cũng nổi tiếng vì sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ma mị tương tự.

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Vẻ ngoài diễm lệ khiến Lưu Thi Thi vô cùng nổi bật, nhất là ở các góc nghiêng

Tuy nhiên, khi so sánh với hình ảnh của Lưu Thi Thi hiện tại, nhiều người khẳng định cô chỉ đẹp trong ảnh mà thôi chứ trong phim thì khác "một trời một vực". Điển hình như bộ phim Tôi Thân Yêu phát sóng vào cuối năm 2020, nữ minh tinh đã bị chê bai không hết lời vì nhan sắc xuống cấp cùng diễn xuất vô cùng hời hợt. Điều này là dễ hiểu vì cô phải quay lại làm việc nhanh chóng chỉ ít lâu sau khi sinh con.

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Trong Tôi Thân Yêu, Lưu Thi Thi bị chê từ ngoại hình xuống cấp đến diễn xuất hời hợt

Trong bộ phim Tôi Thân Yêu, dù vai Lý Tư Vũ là một người có tính cách mạnh mẽ và độc lập nhưng qua sự hóa thân của Lưu Thi Thi lại trở thành một người "cưa sừng làm nghé", thậm chí có những biểu cảm bị quá lố, không phù hợp khiến người xem có ác cảm. Nhiều khán giả nhận định, cả sự nghiệp của Lưu Thi Thi chỉ có duy nhất vai Trương Hiểu trong Bộ Bộ Kinh Tâm là tạo được điểm nhấn.

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Vai diễn 'để đời' của Lưu Thi Thi chính là trong Bộ Bộ Kinh Tâm

 Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Bộ Bộ Kinh Tâm Tôi Thân Yêu sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ

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