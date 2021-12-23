Những cảnh dưới mưa đẹp nhất màn ảnh Cbiz: Lưu Thi Thi kinh điển nhất, 'Sơn hà lệnh' gây bất ngờ nhất!

Sao quốc tế 23/12/2021 16:24

Các cảnh quay dưới mưa của các cặp sao Hoa ngữ mang đến những cảm xúc khó quên cho khán giả yêu phim.

Bộ Bộ Kinh Tâm: Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long

Cảnh Tứ gia (Ngô Kỳ Long) che mưa cho nàng Nhược Hy (Lưu Thi Thi) trong Bộ Bộ Kinh Tâm cách đây 9 năm được coi là cảnh quay dưới mưa kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Phân cảnh Tứ gia với biểu cảm lạnh lùng đúng chất quân vương lấy áo choàng che mưa cho Nhược Hi khi cô bị phạt quỳ từng khiến “con dân” phát cuồng.

Mối duyên Long – Thi cũng được gọi là cuộc tình "bén rễ từ phim ảnh", cả hai phải lòng nhau sau một thời gian hợp tác diễn xuất đầy ăn ý. Hiện tại cặp sao đình đám đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

Lục Trinh Truyền Kỳ: Trần Hiểu - Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu từng hợp tác trong bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ vào năm 2013. Sự thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu trở nên nổi tiếng hơn. Chemistry cực đỉnh của cả hai trong Lục Trinh Truyền Kỳ khiến chuyện tình giữa Lục Trinh và Cao Trạm càng ngọt ngào, càng nhiều tiếc nuối. Trong đó, phân cảnh dưới mưa của cặp đôi khiến nhiều người nhớ mãi không quên.

Lan Lăng Vương: Phùng Thiệu Thong - Lâm Y Thần

Cảnh Dương Tuyết Vũ (Lâm Y Thần) che ô cho Cao Trường Cung (Phùng Thiệu Phong) trong Lan Lăng Vương là một cảnh đau lòng đến rơi lệ. Đôi tình nhân cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Tần Thời Minh Nguyệt: Cung Bội Bật - Tùy Vịnh Lương

Cảnh quay đầy tang thương của cặp đôi Cao Tiệm Ly (Cung Bội Bật) và Tuyết Nữ (Tùy Vịnh Lương) khi cả hai cùng chết dưới mưa trong Tần Thời Minh Nguyệt khiến người xem ám ảnh vì quá đau buồn.

Vân Trung Ca: Trần Hiểu - Tô Thanh 

Tình cảm vợ chồng đáng ngưỡng mộ của Lưu Tuân (Trần Hiểu) và Hứa Bình Quân (Tô Thanh) trong Vân Trung Ca. Cảnh cặp đôi Trần Hiểu và Tô Thanh ôm nhau chạy dưới làn mưa đầy tình tứ và ngọt ngào khiến khán giả ngất ngây.

Hộc Châu Phu Nhân: Trần Tiểu Vân - Từ Khai Sính

Cảnh Đế Húc ôm Đề Lan dưới màn mưa trong Hộc Châu Phu Nhân là cảnh quay lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Trong phân cảnh này, vì uống thuốc quá nhiều nên Đề Lan bị tắc nghẽn khí huyết và ngất xỉu ngay trong đêm yến tiệc linh đình của Đế Húc. Nhìn Đề Lan yếu ớt, ngất lịm trên tay mình, Đế Húc bế nàng đi dưới mưa trông vô cùng đau khổ.

Cẩm Y Chi Hạ: Nhậm Gia Luân - Đàm Tùng Vận

Cẩm Y Chi Hạ lại được mệnh danh là phim "lấy diễn xuất bù kinh phí". Nhờ có sự xuất sắc của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận mà khán giả dường như quên mất những lỗ hổng trong kỹ xảo của bộ phim. Cảnh Nhậm Gia Luân cầm ô che cho Đàm Tùng Vận khiến ai nấy cũng phải xuýt xoa vì quá ngọt. Hai nhân vật lúc đầu thì hài hước, hay gây lộn với nhau nhưng càng về sau, tình cảm của họ tưởng như chỉ có cái chết mới có thể chia lìa, làm khán giả xao xuyến và rơi nước mắt lúc nào chẳng hay.

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử: Triệu Lộ Tư - Từ Khai Sính

Trong Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, Tang Kỳ (Triệu Lộ Tư thủ vai) và Yến Vân (Từ Khai Sính) có cảnh che ô giữa làn mưa vô cùng lãng mạn và ngọt ngào. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hoa Thiên. Nội dung bộ phim xoay quanh chuyện 1 nữ đệ tử đã dám lấy thân phận nhi nữ của mình để đến học ở trường học nổi tiếng.

Sơn Hà lệnh

Không phải cặp đôi chính Cung Tuấn - Trương Triết Hạn, cảnh quay dưới mưa của cha nuôi Triệu Kính ( Vương Nhược Lân) và con nuôi Hạt Vương (Lý Đại Côn) lại gây chú ý hơn cả.

Những cảnh dưới mưa đẹp nhất màn ảnh Cbiz: Lưu Thi Thi kinh điển nhất, 'Sơn hà lệnh' gây bất ngờ nhất! - Ảnh 1

 

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Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Hộc Châu Phu Nhân phim hoa ngữ sao hoa ngữ Lưu Thi Thi

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