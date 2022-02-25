Sánh đôi với Lưu Dĩ Hào trong phim mới, liệu Cổ Lực Na Trát có thoát khỏi mác 'bình hoa di động'?

Sao quốc tế 25/02/2022 16:42

Cổ Lực Na Trát đã xuất hiện trên màn ảnh với tác phẩm tình cảm "Đừng quên rằng em yêu anh" cùng với nam diễn viên Lưu Dĩ Hào

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp và nổi bật giữa dàn "tiểu hoa đán 9x", hay xuất hiện trong nhiều bộ phim thậm chí còn góp mặt cùng với những ngôi sao hạng A như Lưu Thi Thi, Đường Yên... nhưng Cổ Lực Na Trát vẫn không thể ghi dấu ấn với người hâm mộ cho tới tận thời điểm hiện nay. Do đó, mỹ nhân Tân Cương này vẫn chưa có bộ phim nào để lại tên tuổi khiến nhiều người biết đến dù đã hoạt động được 7 năm trong con đường diễn xuất.

Mới đây nhất, trang Sohu đưa tin, Cổ Lực Na Trát đã xuất hiện trên màn ảnh  với tác phẩm tình cảm "Đừng quên rằng em yêu anh" cùng với nam diễn viên Lưu Dĩ Hào. Theo trang này miêu tả, nhà sản xuất bộ phim đã cố gắng lấy những đoạn tình cảm của cặp đôi chính để lôi cuốn khán giả nhưng diễn xuất đơ cứng cùng kịch bản không có chiều sâu đã khiến khán giả lập tức "quay lưng".

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Cổ Lực Na Trát vẫn bị chê bai kĩ năng diễn xuất trong bộ phim mới - Ảnh: Internet
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Na Trát và Lưu Dĩ Hào trong phim 'Đừng quên rằng em yêu anh' - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng bộ phim liên tục quay cận vào nhan sắc và những phân cảnh tình cặp của cặp nam nữ chính nhưng có vẻ như vẻ đẹp không thể thay thế được sự nhàm chán, phi lý về mặt nội dung trong phim.

Đặc biệt, trang Sina còn cho rằng, tình yêu vượt mọi thử thách trong bộ phim này chính là chuyện tình phi thực tế. Cộng thêm những tình tiết tình cảm, hay cảnh thân mật truyền tải kém tinh tế đã khiến bộ phim trở nên nhạt nhẽo và thiếu điểm nhấn. 

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Bộ phim nhận được 3.1 điểm trên Douban - Ảnh: Internet

Sau khi ra mắt, phim này được chấm 3.1/10 điểm chất lượng trên Douban. Diễn xuất của Cổ Lực Na Trát gây tranh cãi nhất về biểu cảm thiếu chiều sâu, đơ cứng, không thể hiện được nội tâm của nhân vật qua các lời thoại khiến khán giả cũng không cảm xúc khi xem phim. Đây chính là bộ phim tiếp theo đánh giá về năng lực diễn xuất thất bại của "bình hoa di động" Cổ Lực Na Trát. 

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Từ khóa:   Cổ Lực Na Trát Lưu Dĩ Hào sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Đừng quên rằng em yêu anh

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