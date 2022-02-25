Sánh đôi với Lưu Dĩ Hào trong phim mới, liệu Cổ Lực Na Trát có thoát khỏi mác 'bình hoa di động'?

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp và nổi bật giữa dàn "tiểu hoa đán 9x", hay xuất hiện trong nhiều bộ phim thậm chí còn góp mặt cùng với những ngôi sao hạng A như Lưu Thi Thi, Đường Yên... nhưng Cổ Lực Na Trát vẫn không thể ghi dấu ấn với người hâm mộ cho tới tận thời điểm hiện nay. Do đó, mỹ nhân Tân Cương này vẫn chưa có bộ phim nào để lại tên tuổi khiến nhiều người biết đến dù đã hoạt động được 7 năm trong con đường diễn xuất.

Mới đây nhất, trang Sohu đưa tin, Cổ Lực Na Trát đã xuất hiện trên màn ảnh với tác phẩm tình cảm "Đừng quên rằng em yêu anh" cùng với nam diễn viên Lưu Dĩ Hào. Theo trang này miêu tả, nhà sản xuất bộ phim đã cố gắng lấy những đoạn tình cảm của cặp đôi chính để lôi cuốn khán giả nhưng diễn xuất đơ cứng cùng kịch bản không có chiều sâu đã khiến khán giả lập tức "quay lưng".